كلاسيكو الحسم في جدة.. ريال مدريد وبرشلونة على لقب السوبر الإسباني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

ويحمل الكلاسيكو بين الغريمين الكثير من الندية والتاريخ.

وتُقام مباراة النهائي اليوم الأحد 11 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وحجز برشلونة مقعده في المباراة النهائية بعد أداء لافت في نصف النهائي، حين أمطر شباك أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته الكاملة ورغبته في الاحتفاظ باللقب.

في المقابل، بلغ ريال مدريد النهائي عقب مواجهة صعبة أمام غريمه أتلتيكو مدريد، نجح خلالها في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، رغم المعاناة الواضحة والإصابات التي ضربت صفوفه، لا سيما في الخط الخلفي.

ويخوض الفريقان النهائي وسط ذكريات الموسم الماضي، الذي شهد تتويج برشلونة بلقب السوبر الإسباني بعد فوز عريض على ريال مدريد بنتيجة 5-2، ما يضيف طابعًا ثأريًا خاصًا للكلاسيكو المرتقب.