هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
التفوق التاريخي مستمر.. كيف نجح حسام حسن في تجهيز المنتخب للفوز على كوت ديفوار والوصول للمربع الذهبي بأمم إفريقيا؟
عبلة الهواري الأقرب.. من يترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا؟
أول تصريح لمادورو من محبسه: لست حزينا.. أنا مقاتل ودعوات للتظاهر في فنزويلا
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. توقعات الأرصاد الجوية للأيام المقبلة
قوى عاملة النواب: عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة شركات قطاع الأعمال
إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا
سؤال برلماني لمضاعفة تحويلات المصريين بالخارج لمصر
بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم
رياضة

كلاسيكو الحسم في جدة.. ريال مدريد وبرشلونة على لقب السوبر الإسباني

إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

ويحمل الكلاسيكو بين الغريمين الكثير من الندية والتاريخ.

وتُقام مباراة النهائي اليوم الأحد 11 يناير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وحجز برشلونة مقعده في المباراة النهائية بعد أداء لافت في نصف النهائي، حين أمطر شباك أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته الكاملة ورغبته في الاحتفاظ باللقب.

في المقابل، بلغ ريال مدريد النهائي عقب مواجهة صعبة أمام غريمه أتلتيكو مدريد، نجح خلالها في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، رغم المعاناة الواضحة والإصابات التي ضربت صفوفه، لا سيما في الخط الخلفي.

ويخوض الفريقان النهائي وسط ذكريات الموسم الماضي، الذي شهد تتويج برشلونة بلقب السوبر الإسباني بعد فوز عريض على ريال مدريد بنتيجة 5-2، ما يضيف طابعًا ثأريًا خاصًا للكلاسيكو المرتقب.

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن أنوثتها

منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

