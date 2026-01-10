ألونسو: ريال مدريد جاهز للكلاسيكو.. وهذا موقف مبابي من المشاركة

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه في أتم الجاهزية لخوض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، غدًا الأحد، مشددًا على ثقته في قدرة لاعبيه على التعامل مع صعوبة الكلاسيكو وحسم اللقب.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح ألونسو أن حصول برشلونة على يوم راحة إضافي أمر خارج عن السيطرة، مؤكدًا أن ريال مدريد ركز على التحضير الذهني والفني بأقصى درجة ممكنة لمواجهة خصم قوي في مباراة نهائية لا تعترف بالترشيحات.

وأشار مدرب الريال إلى تحسن الأداء الدفاعي للفريق رغم بعض حالات عدم الاستقرار، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر بهدوء، وأن الجهد المبذول يمنح اللاعبين طاقة إيجابية قبل اللقاء الحاسم.

وعن فرص التتويج، شدد ألونسو على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأن فريقه لا ينشغل بالتوقعات، بل يركز فقط على تقديم أفضل أداء داخل الملعب.

وفيما يخص كيليان مبابي، أكد المدرب الإسباني أن اللاعب بات قريبًا من الجاهزية بعد تحسن حالته البدنية، على أن يُحسم موقف مشاركته بعد المران الأخير، مع التأكيد على أن أي قرار سيكون محسوبًا دون مجازفة غير ضرورية.

كما تحدث ألونسو عن فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بشخصية عاطفية تحتاج إلى دعم خاص، معربًا عن ثقته في عودته للتألق وترك بصمته في الكلاسيكو، خاصة في المباريات النهائية.

واختتم مدرب ريال مدريد تصريحاته بالتأكيد على معرفته الجيدة ببرشلونة ولاعبيه، مشيدًا بموهبة لامين يامال، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أسلوب ريال مدريد وخطته لن تتغير، وأن الحسم يتطلب مباراة متكاملة وتركيزًا عاليًا طوال اللقاء.