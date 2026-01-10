تحدث هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامته مساء غدٍ، الأحد، في المملكة العربية السعودية، متناولًا عدة محاور بارزة، في مقدمتها خطورة كيليان مبابي، ومدى جاهزية الفريق الكتالوني، إلى جانب إشادته بالتنظيم والأجواء المحيطة بالبطولة.

فليك: مستعدون لكل سيناريو أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.. ومبابي ليس محور تحضيراتنا

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، أشاد المدرب الألماني بإمكانات نجم ريال مدريد، مؤكدًا أن مبابي يُعد من أفضل لاعبي العالم، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن تحضيرات برشلونة لا تقتصر على لاعب بعينه، موضحًا: «نستعد لمواجهة ريال مدريد كمنظومة كاملة، ونركز على أسلوب لعبنا والخطة التي نريد تنفيذها داخل الملعب».

وأضاف أن نتائج المواجهات الأخيرة أمام الغريم التقليدي تعكس ثقة الفريق، مشيرًا إلى أن برشلونة خاض خمس مباريات ضد الريال ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة.

وحول الترشيحات المسبقة للفوز باللقب، أكد فليك أنه لا يعيرها اهتمامًا، معتبرًا أن مباريات النهائي تُحسم داخل الملعب فقط، وتتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط طوال 90 دقيقة.

وأبدى فليك ارتياحه للحالة الذهنية التي يعيشها لاعبوه، مشيرًا إلى أن الفريق تجاوز آثار خسارة الدوري الأخيرة وظهر بمستوى متصاعد في الفترة الماضية.

وبخصوص التشكيل الأساسي، أوضح أن القرار النهائي سيتم حسمه عقب المران الأخير، مثنيًا على الأداء المميز لكل من بالدي ولامين يامال، ومبرزًا أهمية الأظهرة في فلسفته الكروية.

واختتم مدرب برشلونة تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة «الكلاسيكو» تحمل دافعًا كافيًا للقتال من أجل التتويج باللقب، مشددًا على جاهزية فريقه للتعامل مع جميع الاحتمالات، بما في ذلك اللجوء إلى ركلات الترجيح.