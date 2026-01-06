ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني في جدة.. استبعاد مبابي

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، القائمة الرسمية للفريق المشاركة في بطولة السوبر الإسباني نهاية الأسبوع الجاري، والتي ستشهد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكل نهائي عن المنافسات.

وتعرض مبابي لإصابة التواء في ركبته اليسرى عشية رأس السنة، بعد فترة من المعاناة مع ألم في الركبة استمرت لعدة أسابيع.

ويعد مبابي، الذي سجل 29 هدفًا هذا الموسم، من اللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق منذ انضمامه صيف 2024، حيث غاب عن 11 مباراة فقط من أصل 94 مباراة.

وأجرى ريال مدريد حصته التدريبية الأخيرة في سيوداد ريال مدريد استعدادًا للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

وسيواجه الفريق في نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل.

وشملت الحصة التدريبية تمارين الإحماء الفردية في الصالة الرياضية، تلاها تمارين على العشب ركزت على المرونة والروندو والتكتيك، قبل أن يختتم الفريق التدريب بمباراة هجومية دفاعية والتدريب على العرضيات والتسديد على المرمى.

ويواصل مبابي إلى جانب ميليتاو وترينت برامجهم التأهيلية لتعافيهم من الإصابات.

قائمة ريال مدريد الرسمية للسوبر الإسباني:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ترينت، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، روديجر، ميندي، هويسين، ديفيد خيمينيز

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدوارد كامافينجا - داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - تياجو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - رودريجو جوس - فرانكو ماستانتونو.