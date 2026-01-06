قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
رياضة

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد للسوبر الإسباني في جدة.. استبعاد مبابي

قاءمة ريال مدريد
قاءمة ريال مدريد
إسراء أشرف

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، القائمة الرسمية للفريق المشاركة في بطولة السوبر الإسباني نهاية الأسبوع الجاري، والتي ستشهد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكل نهائي عن المنافسات.

وتعرض مبابي لإصابة التواء في ركبته اليسرى عشية رأس السنة، بعد فترة من المعاناة مع ألم في الركبة استمرت لعدة أسابيع.

ويعد مبابي، الذي سجل 29 هدفًا هذا الموسم، من اللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق منذ انضمامه صيف 2024، حيث غاب عن 11 مباراة فقط من أصل 94 مباراة.

وأجرى ريال مدريد حصته التدريبية الأخيرة في سيوداد ريال مدريد استعدادًا للسفر إلى جدة بالمملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني.

وسيواجه الفريق في نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية نظيره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل.

وشملت الحصة التدريبية تمارين الإحماء الفردية في الصالة الرياضية، تلاها تمارين على العشب ركزت على المرونة والروندو والتكتيك، قبل أن يختتم الفريق التدريب بمباراة هجومية دفاعية والتدريب على العرضيات والتسديد على المرمى.

ويواصل مبابي إلى جانب ميليتاو وترينت برامجهم التأهيلية لتعافيهم من الإصابات.

قائمة ريال مدريد الرسمية للسوبر الإسباني:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ترينت، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، روديجر، ميندي، هويسين، ديفيد خيمينيز

خط الوسط: جود بيلينجهام - إدوارد كامافينجا - داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - تياجو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - رودريجو جوس - فرانكو ماستانتونو.

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
أضرار الصلصة المعلبة
ايمان العاصي
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
