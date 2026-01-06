قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يستهدف الحصول على 200 مليون جنيه من بيع اللاعبين.. تفاصيل

الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن استهداف نادي الزمالك  الحصول على 200 مليون جنيه من بيع بعض اللاعبين.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "الزمالك يستهدف الحصول على 200 مليون جنيه من بيع بعض اللاعبين في يناير".

يواجه نادي الزمالك أياما حاسمة وسط أزمات مالية متراكمة وضغوط دولية من الفيفا ما دفع الإدارة لدراسة مد الراحة السلبية للاعبين وتأجيل حسم ملف المدير الفني الجديد. 

بينما يسعى مجلس الإدارة لتفادي أي عقوبات قد تهدد فرص الأبيض في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تركز على تسوية مستحقات اللاعبين أولا، مشددا على أن أي أموال جديدة تدخل خزينة النادي ستستخدم في المقام الأول لسداد هذه الالتزامات، بينما لا يمثل فتح باب القيد أولوية حالياً بسبب الضغوط المالية.

ضغط الفيفا وتهديد العقوبات الدولية

عاد ملف رفع العقوبات من قبل الفيفا ليحتل أولوية كبيرة داخل النادي وسط مخاوف من صدور قرارات تأديبية قد تمنع الزمالك من إبرام أي تعاقدات أو تتسبب في خصم نقاط من رصيد الفريق الأول، خاصة مع تزايد عدد القضايا الدولية ضد النادي من أندية ولاعبين ومدربين سابقين.

الإعلامي أحمد حسن الزمالك الفيفا تسوية مستحقات اللاعبين أزمة مالية في الزمالك

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
أضرار الصلصة المعلبة
ايمان العاصي
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
