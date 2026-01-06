قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
عصام الحضري ينتقد أداء محمد الشناوي ويعلق على مستقبل شوبير
7 يناير 2026.. إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص كام يوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأزمة المالية تضرب الزمالك وتأخر مستحقات اللاعبين يهدد الاستقرار.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يواجه نادي الزمالك أياما حاسمة وسط أزمات مالية متراكمة وضغوط دولية من الفيفا ما دفع الإدارة لدراسة مد الراحة السلبية للاعبين وتأجيل حسم ملف المدير الفني الجديد بينما يسعى مجلس الإدارة لتفادي أي عقوبات قد تهدد فرص الأبيض في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تركز على تسوية مستحقات اللاعبين أولا مشددا على أن أي أموال جديدة تدخل خزينة النادي ستستخدم في المقام الأول لسداد هذه الالتزامات بينما لا يمثل فتح باب القيد أولوية حالياً بسبب الضغوط المالية.

ضغط الفيفا وتهديد العقوبات الدولية

عاد ملف رفع العقوبات من قبل الفيفا ليحتل أولوية كبيرة داخل النادي وسط مخاوف من صدور قرارات تأديبية قد تمنع الزمالك من إبرام أي تعاقدات أو تتسبب في خصم نقاط من رصيد الفريق الأول خاصة مع تزايد عدد القضايا الدولية ضد النادي من أندية ولاعبين ومدربين سابقين.

ويخشى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من تكرار سيناريو الإسماعيلي الذي تعرض لإيقاف القيد التأديبي لعدة فترات مما قد يمنع الزمالك من تدعيم صفوف الفريق لمدة عام ونصف العام على الأقل.

وتشمل القضايا المتراكمة غرامات مالية كبيرة لأسماء مثل جوزيه جوميز وكريستيان جروس وفرجاني ساسي وأستريلا أمادورا بالإضافة لقضايا قيد النظر مثل كونراد ميشالاك وإبراهيما نداي وشكاوى مستقبلية من أندية أوروبية بخصوص صفقات لاعبين مثل خوان بيزيرا وعدي الدباغ.

وبات الحل السريع أمام الإدارة هو إبرام تسويات مالية عاجلة لتخفيف عدد القضايا وتحسين موقف النادي قانونيًا أمام الفيفا، على أمل تلافي أي عقوبات إضافية.

خطة الزمالك لتسوية الأوضاع المالية

كان الزمالك ينوي في وقت سابق الاعتماد على بيع بعض اللاعبين مثل حسام عبدالمجيد وناصر ماهر وناصر منسي لتمويل مستحقات الفريق إلا أن ظهور ملف الفيفا أجبر الإدارة على إعادة ترتيب الأولويات ووضع تسوية الديون على رأسها.

ويسود اتجاه داخل النادي بعدم التسرع في رحيل أي لاعب معار حتى يتم حسم هوية المدير الفني الجديد تفاديا لحدوث نقص عددي في صفوف الفريق يؤثر على المنافسة على الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي ذلك في ظل دراسة إمكانية إعارة لاعبين مثل سيف فاروق وأحمد شريف ومهدي سليمان ومحمود جهاد والكيني بارون لتخفيف الأعباء المالية الخاصة برواتبهم، خاصة مع عدم مشاركتهم بشكل كبير في المباريات الرسمية.

غضب اللاعبين ومطالبهم المالية

أعرب لاعبو الفريق عن استيائهم من تأخر صرف مستحقاتهم مطالبين الإدارة بحسم الملف المالي قبل استئناف التدريبات الجماعية أو منحهم حرية الرحيل مجانا مع وجود عروض للاعبين داخل وخارج مصر.

تجميد ملف المدير الفني الجديد

دخل ملف التعاقد مع مدير فني جديد حالة من التجميد المؤقت نظرا للأزمة المالية القائمة وتأخر المستحقات وأكدت مصادر داخل النادي أن الإدارة أوقفت المفاوضات مع جميع الأسماء المرشحة خلفًا لأحمد عبدالرؤوف الذي تقدم باستقالته وتم قبولها رسميا لحين الانتهاء من تسوية مستحقات اللاعبين وتأمين الاستقرار داخل غرفة الملابس.

وترى الإدارة أن أي مدير فني قادم سيحتاج إلى بيئة مستقرة ودعم معنوي لتنفيذ خططه الفنية ما يجعل حل أزمة المستحقات المالية الخطوة الأولى لإعادة الانضباط وتحقيق الانسجام داخل الفريق قبل اتخاذ أي قرارات فنية.

نادي الزمالك مجلس إدارة الزمالك حسين لبيب الإسماعيلي جوزيه جوميز كريستيان جروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تبحث توفير فرص عمل لأسر برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى قناة السويس

وزارة الطيران

حوادث الطائرات تتعاون مع وزارة الاتصالات لتعزيز مجالات الفحص والتحاليل

جةلة للمركز لمكافحة الافات

للتأكد من سلامة المحاصيل.. المركزية لمكافحة الآفات تختتم جولة تفقدية لمحافظات الصعيد والبحر الأحمر

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد