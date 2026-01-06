الأزمة المالية تضرب الزمالك وتأخر مستحقات اللاعبين يهدد الاستقرار.. تفاصيل

يواجه نادي الزمالك أياما حاسمة وسط أزمات مالية متراكمة وضغوط دولية من الفيفا ما دفع الإدارة لدراسة مد الراحة السلبية للاعبين وتأجيل حسم ملف المدير الفني الجديد بينما يسعى مجلس الإدارة لتفادي أي عقوبات قد تهدد فرص الأبيض في المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تركز على تسوية مستحقات اللاعبين أولا مشددا على أن أي أموال جديدة تدخل خزينة النادي ستستخدم في المقام الأول لسداد هذه الالتزامات بينما لا يمثل فتح باب القيد أولوية حالياً بسبب الضغوط المالية.

ضغط الفيفا وتهديد العقوبات الدولية

عاد ملف رفع العقوبات من قبل الفيفا ليحتل أولوية كبيرة داخل النادي وسط مخاوف من صدور قرارات تأديبية قد تمنع الزمالك من إبرام أي تعاقدات أو تتسبب في خصم نقاط من رصيد الفريق الأول خاصة مع تزايد عدد القضايا الدولية ضد النادي من أندية ولاعبين ومدربين سابقين.

ويخشى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من تكرار سيناريو الإسماعيلي الذي تعرض لإيقاف القيد التأديبي لعدة فترات مما قد يمنع الزمالك من تدعيم صفوف الفريق لمدة عام ونصف العام على الأقل.

وتشمل القضايا المتراكمة غرامات مالية كبيرة لأسماء مثل جوزيه جوميز وكريستيان جروس وفرجاني ساسي وأستريلا أمادورا بالإضافة لقضايا قيد النظر مثل كونراد ميشالاك وإبراهيما نداي وشكاوى مستقبلية من أندية أوروبية بخصوص صفقات لاعبين مثل خوان بيزيرا وعدي الدباغ.

وبات الحل السريع أمام الإدارة هو إبرام تسويات مالية عاجلة لتخفيف عدد القضايا وتحسين موقف النادي قانونيًا أمام الفيفا، على أمل تلافي أي عقوبات إضافية.

خطة الزمالك لتسوية الأوضاع المالية

كان الزمالك ينوي في وقت سابق الاعتماد على بيع بعض اللاعبين مثل حسام عبدالمجيد وناصر ماهر وناصر منسي لتمويل مستحقات الفريق إلا أن ظهور ملف الفيفا أجبر الإدارة على إعادة ترتيب الأولويات ووضع تسوية الديون على رأسها.

ويسود اتجاه داخل النادي بعدم التسرع في رحيل أي لاعب معار حتى يتم حسم هوية المدير الفني الجديد تفاديا لحدوث نقص عددي في صفوف الفريق يؤثر على المنافسة على الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي ذلك في ظل دراسة إمكانية إعارة لاعبين مثل سيف فاروق وأحمد شريف ومهدي سليمان ومحمود جهاد والكيني بارون لتخفيف الأعباء المالية الخاصة برواتبهم، خاصة مع عدم مشاركتهم بشكل كبير في المباريات الرسمية.

غضب اللاعبين ومطالبهم المالية

أعرب لاعبو الفريق عن استيائهم من تأخر صرف مستحقاتهم مطالبين الإدارة بحسم الملف المالي قبل استئناف التدريبات الجماعية أو منحهم حرية الرحيل مجانا مع وجود عروض للاعبين داخل وخارج مصر.

تجميد ملف المدير الفني الجديد

دخل ملف التعاقد مع مدير فني جديد حالة من التجميد المؤقت نظرا للأزمة المالية القائمة وتأخر المستحقات وأكدت مصادر داخل النادي أن الإدارة أوقفت المفاوضات مع جميع الأسماء المرشحة خلفًا لأحمد عبدالرؤوف الذي تقدم باستقالته وتم قبولها رسميا لحين الانتهاء من تسوية مستحقات اللاعبين وتأمين الاستقرار داخل غرفة الملابس.

وترى الإدارة أن أي مدير فني قادم سيحتاج إلى بيئة مستقرة ودعم معنوي لتنفيذ خططه الفنية ما يجعل حل أزمة المستحقات المالية الخطوة الأولى لإعادة الانضباط وتحقيق الانسجام داخل الفريق قبل اتخاذ أي قرارات فنية.