فينيسيوس على صفيح ساخن في البرنابيو.. توتر مع ألونسو.. صافرات الجماهير تشتعل.. وكل الطرق تقود إلى الرحيل

فينيسيوس جونيور مع تشابي الونسو
فينيسيوس جونيور مع تشابي الونسو

رغم الفوز الكاسح الذي حققه ريال مدريد على ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في الجولة 18 من الدوري الإسباني فإن أجواء الاحتفال داخل ملعب سانتياجو برنابيو لم تكن مثالية للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي خطف الأضواء هذه المرة بسبب توتره الواضح مع مدربه تشابي ألونسو وتصاعد أزمته مع جماهير الفريق الملكي.

كاميرات برنامج "El Día Después"  على قناة Movistar Plus+ التقطت لحظات مشحونة بين فينيسيوس ومدربه كشفت عن شرخ متزايد في العلاقة داخل أرض الملعب رغم التفوق الكبير في النتيجة.

فينيسيوس أبدى غضبه الشديد بشكل واضح بعد تعرضه لصافرات استهجان من جانب بعض جماهير البرنابيو إلى جانب احتكاك قوي مع المدافع مارك بارترا انتهى بحصوله على بطاقة صفراء.

شكوى علنية 

ووفقًا لقراءة الشفاه التي أجراها البرنامج الإسباني عبر فينيسيوس عن غضبه من زملائه متهما إياهم بعدم تمرير الكرة له بالشكل الكافي ووجه انتقادات مباشرة لزميله جونزالو جارسيا نجم المباراة وصاحب الهاتريك قائلاً: " هذا مستحيل يجب أن يمرروا الكرة. الجميع يريد المراوغة ثم يصفرون علي وأخبر جونزالو أنه يجب أن يمرر الكرة ليس دائمًا لكن مرة واحدة على الأقل " .

هذه اللقطة لم تكن الوحيدة التي أظهرت التوتر إذ رصدت كاميرات DAZN مشادة أخرى حين انفعل تشابي ألونسو على فينيسيوس بسبب ضعف الضغط الدفاعي وصرخ في وجهه من المنطقة الفنية مطالبا إياه بالالتزام والضغط على حامل الكرة في مشهد يعكس حجم الاستياء الفني من المدرب تجاه أحد أبرز نجوم الفريق.

استبدال مبكر 

بعد دقائق قليلة فقط من تلك التوجيهات الغاضبة اتخذ تشابي ألونسو قراره باستبدال فينيسيوس ورودريجو والدفع بالثنائي الشاب أردا جولر وفرانكو ماستانتوونو في إشارة فنية لا تخلو من الرسائل رغم أن اللاعب والمدرب تبادلا التحية بشكل طبيعي عند الخروج دون تصعيد علني.

ورغم كل ذلك خطف جونزالو جارسيا الأضواء بتسجيله هاتريك مثالي في ظل غياب كيليان مبابي المصاب بينما سجل راول أسينسيو وفران جارسيا باقي أهداف ريال مدريد في لقاء شهد تفوقًا هجوميًا واضحًا لكنه أخفى خلفه أزمة أكبر.

مستقبل غامض

 

بعيدًا عن المستطيل الأخضر يبدو أن مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد يدخل مرحلة حاسمة خاصة عقد اللاعب ينتهي في صيف 2027 إلا أن مفاوضات التجديد متوقفة تمامًا في ظل رفض إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز لمطالب اللاعب المالية والتي تشير تقارير صحفية إلى رغبته في المساواة ماليا مع كيليان مبابي.

وتري إدارة ريال مدريد أن مطالب فينيسيوس لا تتماشى مع سياسة النادي بينما يشعر اللاعب بعدم التقدير ما يزيد من احتمالات الرحيل خاصة في ظل اهتمام متزايد من أندية كبرى تراقب الوضع عن قرب.

جماهير البرنابيو تقلب الصفحة

العلاقة بين فينيسيوس وجماهير ريال مدريد وصلت إلى مرحلة حرجة هذا الموسم بداية من اعتراضه العلني على استبداله في الكلاسيكو أمام برشلونة مرورًا بتراجع مستواه الفني وقلة مساهماته التهديفية وصولًا إلى صافرات الاستهجان المتكررة وآخرها أمام بيتيس.

وحملت رد فعل اللاعب على تلك الصافرات بإيماءات عدم فهمه لما يحدث زاد من الفجوة بينه وبين الجماهير بينما أكدت تقارير إسبانية أن فينيسيوس بدأ يشعر بالملل من التعامل الجماهيري معه في وقت بات فيه البرنابيو أقل صبرًا على نجم كان يومًا أحد رموز المستقبل.

النهاية تقترب؟

 

في ظل توتر العلاقة مع المدرب واحتقان الجماهير وتعثر مفاوضات التجديد يبدو أن جميع المؤشرات تشير إلى أن فينيسيوس جونيور يقف عند مفترق طرق حاسم في مسيرته مع ريال مدريد فإما عودة قوية تعيد الثقة المفقودة أو رحيل بات أقرب من أي وقت مضى قد يفتح صفحة جديدة للنجم البرازيلي خارج أسوار البرنابيو.

