قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء 15 رجب للميت.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد ضد بيتيس.. تشكيلة الفريق المتوقعة بدون مبابي

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

يستعد ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة مباراة نارية تجمع ريال مدريد بريال بيتيس، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد 4 يناير 2026 في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين على مستوى جدول الترتيب.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، سيواجه مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، تحديًا يتمثل في غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي، بسبب إصابة في الركبة.

وكان اللاعب الفرنسي يخوض المباريات رغم الألم، إلا أن الطاقم الطبي نصحه بالراحة لتفادي تفاقم الإصابة، مما سيجبر الفريق على تعديل خطته الهجومية أمام بيتيس.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – أسينسيو – روديجر – كاريراس

خط الوسط: تشواميني – جولر – كامافينجا – بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس.

ريال مدريد الريال ريال بيتيس الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

ترشيحاتنا

سر فقدان هنادي مهنا وزنها

الخصوصية أولًا ولم تلجأ للجراحة… هنادي مهنا تكشف سر وزنها

مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بعد تصريحاته عن الحب.. مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

أطول عتمة خلال القرن

أطول عتمة خلال القرن.. ظاهرة فلكية لن تتكرر إلا بعد 100 عام

بالصور

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد