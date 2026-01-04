ريال مدريد ضد بيتيس.. تشكيلة الفريق المتوقعة بدون مبابي

يستعد ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة مباراة نارية تجمع ريال مدريد بريال بيتيس، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد 4 يناير 2026 في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين على مستوى جدول الترتيب.

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، سيواجه مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، تحديًا يتمثل في غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن التشكيل الأساسي، بسبب إصابة في الركبة.

وكان اللاعب الفرنسي يخوض المباريات رغم الألم، إلا أن الطاقم الطبي نصحه بالراحة لتفادي تفاقم الإصابة، مما سيجبر الفريق على تعديل خطته الهجومية أمام بيتيس.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – أسينسيو – روديجر – كاريراس

خط الوسط: تشواميني – جولر – كامافينجا – بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس.