فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

أعلن المدير الفنى الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو المدير الفنى، عن تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال بيتيس.

ويستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس بعد قليل فى تمام الساعة الخامسة وربع، على ملعب إستاد سانتياجو برنابيو في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد على نحو التالى:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس.

الوسط: إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو جوس - جونزالو جارسيا - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 28 نقطة.