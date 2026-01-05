قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
تحقيقات وملفات

ميلاد نجم جديد في البرنابيو.. جونزالو جارسيا يكتب اسمه في تاريخ ريال مدريد.. ويسجل رقما لم يتحقق من 20 عاما

جونزالو جارسيا
جونزالو جارسيا

فرض الإسباني الشاب جونزالو جارسيا نفسه بقوة بعدما قاد ريال مدريد لتحقيق فوز ثمين على ريال بيتيس بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني ليؤكد أن ريال مدريد بات يمتلك موهبة هجومية صاعدة قادرة على صناعة الفارق في أصعب الظروف.

وجاء تألق جارسيا في توقيت بالغ الأهمية بعدما قرر المدير الفني تشابي ألونسو الدفع به أساسيًا لقيادة الخط الأمامي تعويضا لغياب الفرنسي كيليان مبابي الذي غاب عن اللقاء بداع الإصابة.

ورغم حساسية المهمة وضغط الجماهير تعامل المهاجم الشاب مع الفرصة بثقة كبيرة مقدمًا واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه للفريق الأول.

هاتريك يحسم المواجهة

ونجح صاحب الـ21 عامًا في تسجيل ثلاثية ريال مدريد في الدقائق 20 و50 و84 ليقود فريقه لفوز مهم أبقى على آماله قائمة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني ويمنح تشابي ألونسو حلا هجوميا جديدا يعزز من خياراته خلال المرحلة المقبلة.

وبفضل هذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الأسباني بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر فيما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 28 نقطة في المركز السادس ليؤكد اللقاء أن الصراع على القمة لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.

أرقام قياسية وإنجاز نادر

ولم يكن الهاتريك الذي سجله جارسيا مجرد إنجاز تهديفي بل حمل في طياته أرقاما تاريخية حيث أصبح ثاني لاعب في ريال مدريد يفتتح سجل أهدافه في الدوري الإسباني بهاتريك خلال القرن الحادي والعشرين بعد الهولندي رود فان نيستلروي الذي حقق هذا الإنجاز في سبتمبر 2006 أمام ليفانتي.

وزادت قيمة الإنجاز بعدما جاء الهاتريك بطريقة مثالية بتسجيل هدف بالقدم اليمنى وآخر بالقدم اليسرى وثالث بالرأس ليصبح جونزالو جارسيا أول لاعب في الدوري الإسباني يحقق هذا الإنجاز منذ موسم 2019/2020 وفقًا لما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية.

وكان آخر لاعب سجل هاتريك بشكل جمالي بقدميه ورأسه هو الدولي البرازيلي رودريجو جوس ولكن ذلك تحقق في بطولة دوري أبطال أوروبا ما يمنح إنجاز جارسيا بعدا خاصا على الصعيد المحلي.

ثقة تشابي ألونسو 

ويعكس هذا التألق نجاح تشابي ألونسو في منح الفرصة للمواهب الشابة وإيمانه بقدرتها على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

ويبدو أن المدرب الإسباني يسير بخطى ثابتة نحو بناء فريق متوازن يجمع بين الخبرة والدماء الجديدة في إطار مشروع طويل المدى يستهدف استعادة الهيمنة المحلية والأوروبية.

ولا يمكن النظر إلى جونزالو جارسيا على أنه مجرد بديل مؤقت بل بات مشروع نجم حقيقي داخل ريال مدريد خاصة في ظل قدرته على اللعب بقدميه والتفوق في الكرات الهوائية إلى جانب هدوئه أمام المرمى وحُسن تمركزه داخل منطقة الجزاء.

