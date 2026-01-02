قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ريال مدريد يحسم موقفه من محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن القرار النهائي لنادي ريال مدريد بشأن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد تداول اسمه كخيار مطروح على النادي الملكي في ظل إصابة الفرنسي كيليان مبابي.

ووفقًا لما أورده موقع Defensa Central، فإن إدارة ريال مدريد درست فكرة ضم محمد صلاح على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، إلا أنها رأت أن الصفقة غير مجدية من الناحية الاقتصادية، في ظل التكلفة المالية المرتفعة المرتبطة باللاعب، خاصة أن راتبه السنوي يقدَّر بنحو 24 مليون يورو، وهو ما دفع النادي إلى استبعاد الفكرة ورفض الدخول في أي مفاوضات رسمية.

وكلاء محمد صلاح

وأشار التقرير إلى أن وكلاء محمد صلاح قاموا بعرض اللاعب على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها ريال مدريد، مستغلين الظرف الطارئ الذي يمر به الفريق الملكي بعد إصابة مبابي، إلا أن الرد جاء حاسمًا بعدم وجود اهتمام حقيقي، مع تفضيل الجهاز الفني والإدارة الاعتماد على العناصر المتاحة داخل الفريق، وعلى رأسها فينيسيوس جونيور ورودريجو، دون اللجوء إلى حلول مؤقتة مكلفة.

ليفربول لن يتخلى عن محمد صلاح

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير صحفية صادرة عن موقع TEAMtalk أن نادي ليفربول لا يعتزم التخلي عن محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية بأي شكل من الأشكال، حيث شددت مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي على ضرورة استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم على الأقل، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب الإصابات.

محمد صلاح عنصر أساسي

وأضافت التقارير أن إدارة ليفربول ترى في محمد صلاح عنصرًا لا غنى عنه خلال المرحلة الحالية، سواء على المستوى الفني أو القيادي، وهو ما يغلق الباب أمام أي محاولات لرحيله في منتصف الموسم، بغض النظر عن العروض أو التكهنات المتداولة.

ويشارك محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، على أن يعود إلى صفوف ليفربول عقب انتهاء مشوار الفراعنة في البطولة، وسط تأكيدات قوية من داخل النادي الإنجليزي بعدم وجود أي نية لمناقشة رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية.

فوائد صحية لشرب كوبين من الشاي الأخضر يوميا
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
عملية جراحية
