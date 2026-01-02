محمد صلاح يعود للواجهة.. ماذا حدث مع ليفربول بعد غياب النجم المصري؟

عاد ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى نزيف النقاط بعدما اكتفى بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه ليدز يونايتد، في مباراة باهتة أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.

تعادل يوقف الصحوة الحمراء

دخل ليفربول المواجهة منتشيا بثلاثة انتصارات متتالية مع نهاية عام 2025، لكن ليدز يونايتد نجح في إيقاف تلك السلسلة، ليؤكد عقدته هذا الموسم أمام “الريدز”، بعدما انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بتعادل مثير (3-3).

وبهذه النتيجة، فشل ليفربول في تعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

عقم هجومي وأداء مخيب

للمرة الثانية هذا الموسم، عجز ليفربول عن هز الشباك في الدوري الإنجليزي، رغم سيطرته على مجريات اللقاء وظهر الفريق بلا أنياب هجومية حقيقية، وسط افتقاد الفاعلية أمام المرمى، بينما كاد ليدز أن يخطف الفوز في أكثر من مناسبة.

فيرتز تحت المجهر

سلطت الجماهير الضوء على الأداء المتواضع للنجم الألماني فلوريان فيرتز، القادم من باير ليفركوزن في صفقة ضخمة بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، والذي واصل تقديم مستويات غير مقنعة.

وكان جمهور ليفربول قد ظن أن اللاعب تجاوز بدايته الصعبة، بعد تسجيله هدفه الأول بقميص الفريق أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية، إلا أن لقاء ليدز أعاد الشكوك من جديد.

فرص ضائعة وأرقام سلبية

أهدر فيرتز فرصة محققة للتقدم في الشوط الأول بعدما سدد الكرة بعيدا عن المرمى، قبل أن يفقد الكرة في هجمة مرتدة واعدة.

وخلال المباراة، خسر اللاعب الاستحواذ 15 مرة، ولم ينجح سوى في فوز وحيد بالالتحامات الثنائية، ما دفع المدرب الهولندي أرني سلوت لاستبداله في الدقيقة 66 بزميله كودي جاكبو.

هجوم جماهيري عبر مواقع التواصل

عقب صافرة النهاية، شنت جماهير ليفربول هجوما حادا على اللاعب الألماني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غياب صلاح يعيد الجدل

وفي خضم الغضب الجماهيري، عاد اسم الفرعون المصري محمد صلاح إلى الواجهة، في ظل غيابه عن الفريق لمشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، حيث يستعد لمواجهة بنين في دور الـ16.

ورأى كثير من مشجعي ليفربول أن غياب صلاح كان مؤثرًا بشكل واضح على الأداء الهجومي للفريق.

مطالب بالاعتذار للأسطورة المصرية

كتب أحد المشجعين ساخرا: “عذبت نفسي 90 دقيقة لمشاهدة ليفربول يتعادل سلبيًا للمرة الأولى منذ عامين. أين أنت يا محمد صلاح؟”، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، مطالبين بالاعتذار للنجم المصري، ومشككين في اختيارات المدرب أرني سلوت، مؤكدين أن الفريق يبدو “كسفينة بلا قبطان” دون هدافه التاريخي.