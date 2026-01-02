قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالعاشر من رمضان
وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة
الطاقة الذرية توقع بروتوكول تعاون لدعم البحث العلمي التطبيقي مع القومي لبحوث المياه
أجواء ممطرة بامتياز تغطي شرق القاهرة ومدن القناة وسيناء| الطقس
سباحة في الطقس البارد.. غَطسة رأس السنة تجمع آلاف المشاركين في تونس
هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

محمد صلاح يعود للواجهة.. ماذا حدث مع ليفربول بعد غياب النجم المصري؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

عاد ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى نزيف النقاط بعدما اكتفى بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه ليدز يونايتد، في مباراة باهتة أقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج.

تعادل يوقف الصحوة الحمراء

دخل ليفربول المواجهة منتشيا بثلاثة انتصارات متتالية مع نهاية عام 2025، لكن ليدز يونايتد نجح في إيقاف تلك السلسلة، ليؤكد عقدته هذا الموسم أمام “الريدز”، بعدما انتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بتعادل مثير (3-3).

وبهذه النتيجة، فشل ليفربول في تعزيز موقعه في جدول الترتيب والاقتراب من أستون فيلا صاحب المركز الثالث.

عقم هجومي وأداء مخيب

للمرة الثانية هذا الموسم، عجز ليفربول عن هز الشباك في الدوري الإنجليزي، رغم سيطرته على مجريات اللقاء وظهر الفريق بلا أنياب هجومية حقيقية، وسط افتقاد الفاعلية أمام المرمى، بينما كاد ليدز أن يخطف الفوز في أكثر من مناسبة.

فيرتز تحت المجهر

سلطت الجماهير الضوء على الأداء المتواضع للنجم الألماني فلوريان فيرتز، القادم من باير ليفركوزن في صفقة ضخمة بلغت 116 مليون جنيه إسترليني، والذي واصل تقديم مستويات غير مقنعة.

وكان جمهور ليفربول قد ظن أن اللاعب تجاوز بدايته الصعبة، بعد تسجيله هدفه الأول بقميص الفريق أمام وولفرهامبتون في الجولة الماضية، إلا أن لقاء ليدز أعاد الشكوك من جديد.

فرص ضائعة وأرقام سلبية

أهدر فيرتز فرصة محققة للتقدم في الشوط الأول بعدما سدد الكرة بعيدا عن المرمى، قبل أن يفقد الكرة في هجمة مرتدة واعدة.

وخلال المباراة، خسر اللاعب الاستحواذ 15 مرة، ولم ينجح سوى في فوز وحيد بالالتحامات الثنائية، ما دفع المدرب الهولندي أرني سلوت لاستبداله في الدقيقة 66 بزميله كودي جاكبو.

هجوم جماهيري عبر مواقع التواصل

عقب صافرة النهاية، شنت جماهير ليفربول هجوما حادا على اللاعب الألماني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غياب صلاح يعيد الجدل

وفي خضم الغضب الجماهيري، عاد اسم الفرعون المصري محمد صلاح إلى الواجهة، في ظل غيابه عن الفريق لمشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، حيث يستعد لمواجهة بنين في دور الـ16.

ورأى كثير من مشجعي ليفربول أن غياب صلاح كان مؤثرًا بشكل واضح على الأداء الهجومي للفريق.

مطالب بالاعتذار للأسطورة المصرية

كتب أحد المشجعين ساخرا: “عذبت نفسي 90 دقيقة لمشاهدة ليفربول يتعادل سلبيًا للمرة الأولى منذ عامين. أين أنت يا محمد صلاح؟”، فيما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، مطالبين بالاعتذار للنجم المصري، ومشككين في اختيارات المدرب أرني سلوت، مؤكدين أن الفريق يبدو “كسفينة بلا قبطان” دون هدافه التاريخي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز جمهور ليفربول ليدز يونايتد فلوريان فيرتز أرني سلوت الهولندي أرني سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

زهران ممداني

عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

DeepSeek

DeepSeek تبدأ عام 2026 بتقنية جديدة لرفع كفاءة تدريب الذكاء الاصطناعي

نيسان باترول

الجيل السابع.. ماذا تقدم نيسان باترول الرياضية الجديدة؟

هاتف آيفون برو

شاشة بلا فتحات.. آيفون 20 برو يلوح بثورة جديدة في الهواتف الذكية

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد