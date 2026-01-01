قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات متبادلة من الفريقين، حيث فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة لفترات طويلة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة أمام مرمى ليدز يونايتد، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد للضيوف.

ويغيب عن صفوف ليفربول النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الحالية، بسبب تواجده مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، وهو ما انعكس على الفاعلية الهجومية للفريق في الشوط الأول.

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي انطلقت مساء اليوم الخميس على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل يقوده أليسون بيكر في حراسة المرمى، بينما تواجد في خط الدفاع كل من آندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وكونور برادلي.

وفي خط الوسط، اعتمد سلوت على الثلاثي ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، ودومينيك سوبوسلاي، في محاولة للسيطرة على وسط الملعب وفرض إيقاع اللعب.

أما الخط الأمامي، فضم فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، وجيرمي فريمبونج، مع الرهان على السرعة والحسم الهجومي أمام مرمى ليدز يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وتعادلين مقابل 6 هزائم، ويسعى حامل اللقب لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، خاصة بعد فوزه في الجولة الماضية على وولفرهامبتون، من أجل تأمين تواجده داخل المربع الذهبي.

غياب محمد صلاح

ويغيب عن صفوف ليفربول النجم المصري محمد صلاح، بعد انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، ما يفرض تحديًا إضافيًا على الفريق في الجانب الهجومي.

في المقابل، يدخل ليدز يونايتد المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، حصدها من 5 انتصارات و5 تعادلات مقابل 8 هزائم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب آنفيلد لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول وليدز يونايتد ليفربول ليدز يونايتد بطولة الدوري الإنجليزي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

المتوفين

ماتا اختناقا.. مصرع أب ونجله والعثور على جثتيهما داخل السيارة

دقيق

التحفظ على 15 طن دقيق مدعم بمختلف المحافظات قبل بيعها بالسوق السوداء

متهمين

حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد