تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط الأول محاولات متبادلة من الفريقين، حيث فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة لفترات طويلة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة أمام مرمى ليدز يونايتد، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد للضيوف.

ويغيب عن صفوف ليفربول النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الحالية، بسبب تواجده مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، وهو ما انعكس على الفاعلية الهجومية للفريق في الشوط الأول.

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي انطلقت مساء اليوم الخميس على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل يقوده أليسون بيكر في حراسة المرمى، بينما تواجد في خط الدفاع كل من آندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وكونور برادلي.

وفي خط الوسط، اعتمد سلوت على الثلاثي ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، ودومينيك سوبوسلاي، في محاولة للسيطرة على وسط الملعب وفرض إيقاع اللعب.

أما الخط الأمامي، فضم فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، وجيرمي فريمبونج، مع الرهان على السرعة والحسم الهجومي أمام مرمى ليدز يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، جمعها من 10 انتصارات وتعادلين مقابل 6 هزائم، ويسعى حامل اللقب لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، خاصة بعد فوزه في الجولة الماضية على وولفرهامبتون، من أجل تأمين تواجده داخل المربع الذهبي.

غياب محمد صلاح

في المقابل، يدخل ليدز يونايتد المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، حصدها من 5 انتصارات و5 تعادلات مقابل 8 هزائم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب آنفيلد لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وليدز يونايتد في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.