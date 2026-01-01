مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج

يتابع الكثير من المصريين خلال الفترة الحالية، توقعات خبراء الأبراج، وأن من أبرز التوقعات هو تتويج منتخب مصر ببطولة الأمم الأفريقية، ورحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وأيضًا العام الحالي 2026 سيكون عام سعيد على فريق بيراميدز.

وكشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، عن توقعها لـ منتخب مصر خلال العام الحالي 2026، وقالت إن مصر ستحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

منتخب مصر

وأضافت "خير" خلال لقائها عبر احتفالية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد" بمناسبة رأس السنة، أن مصر خلال بطولة كأس العالم ستقوم بأداء مشرف، لكن لن تحقق مراكز متقدمة.

محمد صلاح

وأكدت إيمان خير، أن لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سيكون له بعض القرارات الحاسمة خلال عام 2026، موضحة أن هذه السنة سكون قوية لـ صلاح.

وأضافت"خير" أن عيد ميلاد محمد صلاح ف شهر 6، وخلال هذه الفترة سيتخذ قرار انتقال قوي من فريقه، وأنه سينتقل مع بداية العام المقبل لـ فريق آخر.

ولفتت إلى أن قرار محمد صلاح، يفكر فيه منذ العام الماضي، وأن الحسم سيكون خلال العام الحالي.

وأكدت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، أن عام 2026 سيكون مميزا لـ فريق بيراميدز، وأن بيراميدز سيكون رقم واحد خلال هذا العام.

وقالت "إن العام الحالي سيخدم فريق بيراميدز، لكن في نهاية العام سيكون الحظ للنادي الأهلي.

ولفتت إلى أن فريق نادي الزمالك لن يكون مميزا خلال العام، وأنه عليه أن يغير التيشيرت الأبيض، لأن اللون الأبيض يأخذ طاقة كل الألوان، ولا يمتلك قوة ثابتة مثل اللون الأحمر.

وأضافت أن النادي الأهلي في مباريات ما يقوم بتغيير التيشيرت، وأن هذا الأمر يكون له تأثير سلبي على المباراة، وأن طاقة اللون تعطي قوة.

إيمان خير

ولفتت إلى أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.

وقالت “خير” إن الأبراج الترابية (العذراء، الجدي، الثور) ستشهد طفرة مالية واستثمارية كبيرة تستمر لسبع سنوات، قائلة: "الأبراج الترابية داخلة على فترات فلوس واستثمارات قوية بدعم طاقة الحصان الناري في الفلك الصيني".

وأضافت أن برج العقرب سيكون الأكثر حظًا في الشهرة المهنية، بينما يمثل عام 2026 عامًا مفصليًا لمواليد برج السرطان، موضحة: "السرطان داخل على سنة تغيير جذري، شخصية أقوى وتركيز مهني أعلى".

العلاقات العاطفية

وفيما يخص العلاقات العاطفية، توقعت تحسنًا ملحوظًا بداية من شهر فبراير، مؤكدة: "العقرب ممكن يعيش سنة زواج، الحوت هيحب قوي بس ممكن يهرب من الجواز، والجوزاء والعذراء والحمل والميزان علاقاتهم هتتحسن على مراحل".

علم الأرقام



وشددت على أهمية علم الأرقام، قائلة: "لكل إنسان مسار رقمي حسب اسمه وتاريخ ميلاده، وده بيساعده يختار التوقيت الصح لقراراته، وكمان أكتر وقت طاقة إيجابية للمبدعين بيكون وقت الفجر من 3:30 لـ 6:30، وقت صفاء الكون".



وفي نفس السياق كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعاتها للأبراج مع بداية عام 2026، مؤكدة أن العام الجديد يحمل تغييرات واضحة وفرصًا متفاوتة لمواليد الأبراج، بين الحظ والتحديات وإعادة ترتيب الأولويات.

وأوضحت عبير فؤاد خلال لقائها مع نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مواليد برج الحمل مطالبون بالهدوء وإعادة النظر في قراراتهم، خاصة في النصف الأول من العام، على أن يشهد النصف الثاني تحسنًا ملحوظًا على الصعيدين المهني والعاطفي.

أما برج الثور، فأشارت إلى أن 2026 سيكون عامًا للاهتمام بالصحة وتنظيم نمط الحياة، مع دعم قوي من العلاقات الاجتماعية والمهنية، محذرة من ضغوط عائلية محتملة بداية من شهر يوليو.

وعن برج الجوزاء، وصفت عبير فؤاد العام بأنه «سنة الثورة والتغيير»، مع دخول كوكب أورانوس إلى البرج، ما يمنح مواليده طاقة إبداعية كبيرة وفرصًا للتطور، مؤكدة أن العام مناسب للحب أكثر من الزواج.

وأكدت خبيرة الأبراج أن برج الأسد هو الأكثر حظًا في 2026، حيث تبدأ فرصه القوية منذ أواخر يناير، مع حظ لافت في السفر والعمل بالخارج، ويتصاعد النجاح بشكل أكبر مع دخول المشتري إلى برجه في النصف الثاني من العام.

وفيما يخص برج العذراء، أوضحت عبير فؤاد أن مواليده على موعد مع انفراجة كبيرة بعد سنوات من الضغوط، بداية من 14 فبراير، سواء على الصعيد المالي أو النفسي، مع نصيحة بعدم التسرع في القرارات العاطفية قبل هذا الموعد.

أما برج الميزان، فأشارت إلى استمرار بعض الضغوط في النصف الأول من العام، مع تحسن ملحوظ اعتبارًا من شهر أبريل، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الحقوق وتجنب المغامرات المالية، مقابل تحسن كبير في العلاقات العاطفية خلال الصيف.