ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي مواجهة ليفربول وليدز يونايتد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة محاولات متبادلة من الفريقين، حيث فرض ليفربول سيطرته على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة لفترات طويلة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة أمام مرمى ليدز يونايتد، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد للضيوف.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 33 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ورفع ليدز يونايتد رصيده للنقطة 21 ليحتل المركز الـ16.

وغاب عن صفوف ليفربول النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الحالية، بسبب تواجده مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، وهو ما انعكس على الفاعلية الهجومية للفريق في الشوط الأول.

تشكيل ليفربول

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الأساسي الذي خاض به مواجهة ليدز يونايتد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل يقوده أليسون بيكر في حراسة المرمى، بينما تواجد في خط الدفاع كل من آندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وكونور برادلي.

وفي خط الوسط، اعتمد سلوت على الثلاثي ريان جرافينبيرخ، كورتيس جونز، ودومينيك سوبوسلاي، في محاولة للسيطرة على وسط الملعب وفرض إيقاع اللعب.

أما الخط الأمامي، فضم فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، وجيرمي فريمبونج، مع الرهان على السرعة والحسم الهجومي أمام مرمى ليدز يونايتد.