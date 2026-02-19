قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

للتأكد من انتظام العمل.. محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس المركزي

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، في جولة مفاجئة، مستشفى أبو النمرس المركزي للوقوف على سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك. 

وخلال الجولة تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ووجّه بالوقوف على أوجه القصور والنواقص والعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ مبنى الغسيل الكلوي المستحدث بالمستشفى، والذي يتكون من خمسة طوابق ويضم 36 وحدة غسيل كلوي، بما يعزز من قدرات المستشفى، ويُعد إضافة مهمة للخدمات الصحية المقدمة لأهالي أبو النمرس والمدن المجاورة.

واطلع المحافظ على نسب إنجاز أعمال التطوير والتوسعة بقسم العمليات والتي تهدف إلى رفع كفاءة القدرات والإمكانات بما يسهم في تحسين مستوى المنظومة الصحية بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير وتوسعة أقسام الرعاية والحضّانات والأشعة المقطعية موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق الهدف المرجو منها.

كما حرص المحافظ على التواصل مع المرضى داخل المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، والتعرّف على مدى رضاهم عنها.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة انتظام سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية خلال شهر رمضان المبارك، والتشديد على تواجد الأطقم الطبية والتمريضية بكامل طاقتها داخل النوبتجيات مع رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين على مدار الساعة خلال الشهر الكريم.

وأكد محافظ الجيزة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة للمستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتعامل الفوري مع أي أوجه قصور، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل خدمة لأهالي الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الخدمات الصحية

