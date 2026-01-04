يستعد ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة مباراة نارية تجمع ريال مدريد بريال بيتيس، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم 4 يناير 2026 في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين على مستوى جدول الترتيب.

تشابي ألونسو يسعى لبداية قوية لعام 2026 مع ريال مدريد أمام بيتيس

يعلم تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن أي تعثر في هذه المباراة قد يكون مكلفًا، خصوصًا في سباق الفريق مع برشلونة على صدارة الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة، ويسعى ألونسو إلى أن تكون هذه المباراة بداية قوية لعام 2026، تمكن فريقه من استعادة الانتصارات ومواصلة الضغط على المنافس المباشر.

في المقابل، يسعى ريال بيتيس لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق الأندلسي المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويأمل في كسر أي تعثر أمام أحد الكبار لتعزيز فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.