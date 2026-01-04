قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوكب وحيد يجوب الفضاء.. أول رصد مباشر لكوكب تائه بحجم زحل
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
رياضة

تشابي ألونسو يسعى لبداية قوية لعام 2026 مع ريال مدريد أمام بيتيس

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

يستعد ملعب سانتياجو برنابيو لاستضافة مباراة نارية تجمع ريال مدريد بريال بيتيس، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم 4 يناير 2026 في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين على مستوى جدول الترتيب.

 تشابي ألونسو يسعى لبداية قوية لعام 2026 مع ريال مدريد أمام بيتيس

يعلم تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، أن أي تعثر في هذه المباراة قد يكون مكلفًا، خصوصًا في سباق الفريق مع برشلونة على صدارة الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر برشلونة، ويسعى ألونسو إلى أن تكون هذه المباراة بداية قوية لعام 2026، تمكن فريقه من استعادة الانتصارات ومواصلة الضغط على المنافس المباشر.

في المقابل، يسعى ريال بيتيس لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق الأندلسي المركز السادس برصيد 28 نقطة، ويأمل في كسر أي تعثر أمام أحد الكبار لتعزيز فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

