مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026.. صدامات قوية في ملاعب العالم

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 4-1-2026، مجموعة كبيرة من المباريات القوية والمثيرة على مختلف المستويات القارية والمحلية، حيث تتجه أنظار الجماهير إلى مواجهات حاسمة في كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب قمم منتظرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، إضافة إلى منافسات الدوري السعودي.

كأس الأمم الإفريقية 2025

تتواصل منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا، حيث يلتقي منتخب المغرب مع نظيره التنزاني في مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس لمواصلة مشوارهم نحو اللقب.

كما يصطدم منتخب جنوب إفريقيا بمنتخب الكاميرون في لقاء قوي يجمع بين طموح البافانا بافانا وخبرة الأسود غير المروضة.

المغرب × تنزانيا – 6:00 مساءً – beIN Sports Max 1

جنوب إفريقيا × الكاميرون – 9:00 مساءً – beIN Sports Max 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

يشهد البريميرليج عددًا من المواجهات القوية، أبرزها القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، إلى جانب لقاءات مثيرة لفرق ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

ليدز يونايتد × مانشستر يونايتد – 2:30 ظهرًا – beIN Sports HD 1

فولهام × ليفربول – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي × تشيلسي – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

تتواصل منافسات الليجا بمواجهات قوية، في مقدمتها لقاء ريال مدريد أمام ريال بيتيس، إلى جانب صدام ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد × ريال بيتيس – 5:15 مساءً – beIN Sports HD 2

ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

الدوريات الإيطالي والفرنسي والسعودي

يشهد الكالتشيو قمة بين لاتسيو ونابولي، بينما يلتقي باريس سان جيرمان مع باريس إف سي في الدوري الفرنسي.

وعلى الصعيد السعودي، يخطف لقاء الهلال وضمك الأنظار في أمسية كروية مميزة



