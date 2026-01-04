قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| الأرصاد تحذر من البرودة الشديدة والشبورة والصقيع
مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026.. صدامات قوية في ملاعب العالم
بيزيرا باقٍ في الزمالك رغم عروض الشتاء .. تعرّف على التفاصيل
نقابة المُعلمين تُعلن صرف معاشات يناير للأعضاء والورثة .. اليوم
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات اليوم الأحد 4 يناير 2026.. صدامات قوية في ملاعب العالم

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 4-1-2026، مجموعة كبيرة من المباريات القوية والمثيرة على مختلف المستويات القارية والمحلية، حيث تتجه أنظار الجماهير إلى مواجهات حاسمة في كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب قمم منتظرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، إضافة إلى منافسات الدوري السعودي.

كأس الأمم الإفريقية 2025

تتواصل منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا، حيث يلتقي منتخب المغرب مع نظيره التنزاني في مواجهة يسعى خلالها أسود الأطلس لمواصلة مشوارهم نحو اللقب.

كما يصطدم منتخب جنوب إفريقيا بمنتخب الكاميرون في لقاء قوي يجمع بين طموح البافانا بافانا وخبرة الأسود غير المروضة.

  • المغرب × تنزانيا – 6:00 مساءً – beIN Sports Max 1
  • جنوب إفريقيا × الكاميرون – 9:00 مساءً – beIN Sports Max 1

الدوري الإنجليزي الممتاز

يشهد البريميرليج عددًا من المواجهات القوية، أبرزها القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي، إلى جانب لقاءات مثيرة لفرق ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

  • ليدز يونايتد × مانشستر يونايتد – 2:30 ظهرًا – beIN Sports HD 1
  • فولهام × ليفربول – 5:00 مساءً – beIN Sports HD 1
  • مانشستر سيتي × تشيلسي – 7:30 مساءً – beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

تتواصل منافسات الليجا بمواجهات قوية، في مقدمتها لقاء ريال مدريد أمام ريال بيتيس، إلى جانب صدام ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد.

  • ريال مدريد × ريال بيتيس – 5:15 مساءً – beIN Sports HD 2
  • ريال سوسيداد × أتلتيكو مدريد – 10:00 مساءً – beIN Sports HD 3

الدوريات الإيطالي والفرنسي والسعودي

يشهد الكالتشيو قمة بين لاتسيو ونابولي، بينما يلتقي باريس سان جيرمان مع باريس إف سي في الدوري الفرنسي.

وعلى الصعيد السعودي، يخطف لقاء الهلال وضمك الأنظار في أمسية كروية مميزة


 

كأس الامم الافريقية منتخب المغرب الدوري الاسباني الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

محمود الخطيب

الخطيب يتوعد إدارة بيراميدز بسبب صفقة الفلسطيني حامد حمدان

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

دونالد ترامب

بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

ترشيحاتنا

زاهى حواس

مؤسسة زاهى حواس: المرشدون السياحيون سفراء فوق العادة

مصر للطيران

لهذا أدارت أزمة إيرباص باحترافية .. مصر للطيران نفذت 158 ألف عملية صيانة خلال 2025| بالأرقام

رئيس مجلس الوزراء وطلاب مدرسة التمريض بالأقصر

كوثر محمود تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد