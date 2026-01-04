مانشستر سيتي ضد تشيلسي.. مواجهة نارية الليلة في صراع البريميرليج

يحتضن ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، مواجهة مرتقبة تجمع مانشستر سيتي بتشيلسي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة اليوم 4 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق الدوري.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بطموح مواصلة الضغط على صدارة الترتيب، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر آرسنال.

كما يتطلع مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إلى تصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات، بعد التعادل السلبي المخيب أمام سندرلاند في الجولة الماضية.

ويفتقد السيتي في لقاء اليوم خدمات النجم المصري عمر مرموش، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير.

ويستعد مرموش لخوض مواجهة بنين في دور ثمن النهائي غدًا الاثنين.

ويقدم مرموش مستويات لافتة بقميص الفراعنة خلال البطولة القارية، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1، مسجلًا الهدف الأول ومتوجًا بجائزة رجل المباراة، كما ظهر بشكل مميز أمام جنوب أفريقيا، قبل أن يحصل على راحة في لقاء أنجولا بعد ضمان التأهل.

في المقابل، يسعى تشيلسي للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة، حيث يتواجد حاليًا في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

وتأتي المواجهة في توقيت حساس بالنسبة لتشيلسي، بعدما أعلن النادي رسميًا إنهاء التعاقد مع المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، على خلفية تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ورغم هذا القرار، فإن ماريسكا ترك بصمة واضحة خلال فترة قيادته للفريق، التي امتدت 18 شهرًا، وقاد خلالها البلوز للتتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2025، إلى جانب إعادة الفريق للمربع الذهبي في الدوري.