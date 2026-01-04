قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي على موعد مع 7 أرقام قياسية جديدة في 2026

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

يستعد ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي لخوض منافسات بطولة كأس العالم أمريكا 2026 والتي قد تكون الأخيرة له في مسيرته مع كرة القدم.

ويدخل ليونيل ميسي عامه الـ38 وسط استعدادات وترقب لمنافسات بطولة كأس العالم بعد ما حقق البرغوث اللقب في قطر 2022.

أرقام قياسية منتظرة لـ ليونيل ميسي 

وفي حال حقق ليونيل ميسي الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي بعد ما نجح في الفوز به في العام الماضي بعد تسجيل 29 هدفًا فإنه سيصبح أول لاعب في التاريخ يُحقق هذا الانجاز.

يعتبر ميسي أكثر لاعب تتويجًا بالبطولات الكبرى على مستوى تاريخ اللعبة برصيد 47 هدف ويراقب تحقيق لقبه الـ50 سواء مع إنتر ميامي أو منتخب الأرجنتين.

ولم يسبق للأرجنتيني تحقيق بطولة الكونكاكاف “دوري الابطال بأمريكا الشمالية” ويمتلك فرصة تحقيقه خلال العام القادم.

بطولة كأس العالم قد تكون الثانية على التوالي في تاريخ بطل الأرجنتين ليصبح اول قائد في التاريخ يرفع كأس البطولة مرتين متتاليتين.

ورغم صعوبة المنافسه على جائزة البالون دور ولكن قد يصبح الأمر ممكنا حال حقق ميسي بطولة كأس العالم رفقة الأرجنتين.

ويحتاج ميسي لتسجيل 10 أهداف من ركلات حره وفي حال نجاح تسجيلها خلال العام الحالي يصبح الاكثر تسجيلها لها عبر التاريخ متجاوزا رقم جونينيو بيرنامبوكانو أسطورة البرازيل.

ميسي الارجنتين ليونيل ميسي كأس العالم إنتر ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. مفاجأة آسر ياسين وتراجع كريم محمود عبد العزيز

ماجد المهندس

ماجد المهندس يحيي حفل فبراير الكويت.. 30 يناير

محمد فضل شاكر - تووليت

محمد فضل شاكر يغني لـ تووليت ويفاجئ جمهور حفلته في الكويت

بالصور

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد