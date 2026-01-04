ميسي على موعد مع 7 أرقام قياسية جديدة في 2026

يستعد ليونيل ميسي لاعب فريق انتر ميامي لخوض منافسات بطولة كأس العالم أمريكا 2026 والتي قد تكون الأخيرة له في مسيرته مع كرة القدم.

ويدخل ليونيل ميسي عامه الـ38 وسط استعدادات وترقب لمنافسات بطولة كأس العالم بعد ما حقق البرغوث اللقب في قطر 2022.

أرقام قياسية منتظرة لـ ليونيل ميسي

وفي حال حقق ليونيل ميسي الحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي بعد ما نجح في الفوز به في العام الماضي بعد تسجيل 29 هدفًا فإنه سيصبح أول لاعب في التاريخ يُحقق هذا الانجاز.

يعتبر ميسي أكثر لاعب تتويجًا بالبطولات الكبرى على مستوى تاريخ اللعبة برصيد 47 هدف ويراقب تحقيق لقبه الـ50 سواء مع إنتر ميامي أو منتخب الأرجنتين.

ولم يسبق للأرجنتيني تحقيق بطولة الكونكاكاف “دوري الابطال بأمريكا الشمالية” ويمتلك فرصة تحقيقه خلال العام القادم.

بطولة كأس العالم قد تكون الثانية على التوالي في تاريخ بطل الأرجنتين ليصبح اول قائد في التاريخ يرفع كأس البطولة مرتين متتاليتين.

ورغم صعوبة المنافسه على جائزة البالون دور ولكن قد يصبح الأمر ممكنا حال حقق ميسي بطولة كأس العالم رفقة الأرجنتين.

ويحتاج ميسي لتسجيل 10 أهداف من ركلات حره وفي حال نجاح تسجيلها خلال العام الحالي يصبح الاكثر تسجيلها لها عبر التاريخ متجاوزا رقم جونينيو بيرنامبوكانو أسطورة البرازيل.