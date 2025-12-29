قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة القرن.. هل يلعب ميسي ورونالدو في فريق واحد قبل الاعتزال؟

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
أحمد أيمن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة كبيرة قد تغير ملامح المشهد الكروي العالمي، من خلال سيناريو قد يُنهي «صراع القرن» بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، عبر إمكانية خوضهما المشترك تجربة اللعب في فريق واحد قبل اعتزالهما كرة القدم. 

ووفقًا لما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، قد بادر بإطلاق فكرة الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، النادي الذي يلعب ضمن صفوفه ليونيل ميسي حاليًا، متجاوزًا ما كان يعتبره الكثيرون تنافسًا تاريخيًا لا يُمكن تجاوزه بينهما. 

رونادو وميسي في فريق واحد

تشير التقارير إلى أن رونالدو لم يقم بهذا العرض من أجل المكاسب المالية، بل جاء براتب أقل بكثير مما يتقاضاه في السعودية، ما يعكس رغبته الحقيقية في اللعب إلى جانب ميسي وإنهاء مسيرتهما في أجواء مثيرة تجمع بينهما في ملعب واحد قبل الاعتزال. 

من بين الأسباب التي دفعت «الدون» لهذا التوجه، شعوره بـ«الملل» من الأجواء الكروية في السعودية، حيث لم تكن شعبية كرة القدم متناسبة مع حجم نجوميته، في ظل اهتمام الجماهير بسباقات الهجن بشكل يفوق متابعة مباريات كرة القدم، وهو ما شكل إحباطًا للاعب الذي اعتاد على الملاعب الصاخبة. 

كما يُذكر أن رونالدو تلقى نصائح من طبيب أمراض جلدية عالمي، مفادها أن الأجواء الشمسية في السعودية قد لا تكون الأفضل لبشرته الحساسة، وأن الانتقال إلى مدينة مثل ميامي، المعروفة بأجوائها الشاطئية وشمسها المعتدلة، سيكون أفضل لصحة بشرته، وهو ما أضاف دافعًا آخر لاقتناعه بفكرة اللعب في الدوري الأمريكي. 

هل ينتقل رونالدو إلى إنتر ميامي؟

على الصعيد الشخصي والرياضي، يعشق رونالدو الحفاظ على لياقته البدنية، وقد رأى في غابات الرياضة الشاطئية في ميامي بيئة مثالية لتعزيز هذه اللياقة، بل وربما توسيع دائرة جماهيره بفضل ظهور عضلاته على الشواطئ الشهيرة مثل شاطئ «ساوث بيتش» بولاية فلوريدا. 

أما من الناحية الفنية، فسعى رونالدو أيضًا إلى اللعب بجانب ميسي لسبب يتعلق بتفوق الأخير في التمرير وتنظيم اللعب، الأمر الذي قد يساعد البرتغالي في صناعة المزيد من الفرص التهديفية والاستفادة من مهارات شريك ربما كان دائمًا الخصم الأكبر في تاريخه. 

وفي إطار التخطيط لما بعد كرة القدم، تفيد التقارير بأن رونالدو يمتلك رؤية مستقبلية تتجاوز الملاعب، إذ يرغب في التوسع في عالم السينما بعد الاعتزال، وقد تُعد خطوة الانتقال إلى ميامي جسرًا نحو دخول صناعة السينما الأمريكية، لا سيما بعد الأنباء التي ربطته بعروض تمثيلية ضخمة في هوليوود. 

كما أن رونالدو لديه متحف في موطنه ماديرا يضم جوائز عديدة، وقد يخطط لافتتاح فرع آخر في الولايات المتحدة في حال نجاح انتقاله إلى إنتر ميامي، لتعزيز إرثه العالمي بين جماهير القارة الأمريكية.

ميسي ورونالدو انتر ميامي ميسي كريستيانو رونالدو رونادو وميسي في فريق واحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

الرقابة المالية: الخميس المقبل عطلة بمناسبة انتهاء العام الميلادي

مصدر أمني ينفي تبعية أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ لجهات أمنية

مصدر أمني ينفي تبعية أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ لجهات أمنية

شهامة انتهت بالموت.. القصة الكاملة لغرق 3 شباب في ترعة المريوطية

شهامة انتهت بالموت.. القصة الكاملة لغرق 3 شباب في ترعة المريوطية.. صور

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

المزيد