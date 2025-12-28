طلاق هادئ.. كواليس انفصال عمرو أديب ولميس الحديدي

بعد زواج استمر لأكثر من 25 عاما أثارت أنباء انفصال الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي ضجة واسعة، حيث أشارت التقارير إلى أن الانفصال تم في أجواء هادئة من المودة وبناء على رغبة لميس الحديدي.





وآخر ظهور جمع الثنائي كان خلال احتفالهما بخطوبة ابنهما نور، وذلك في حفل عائلي بسيط جمع أفراد الأسرة، في نوفمبر الماضي.





انفصال هادئ

وأوضح تقرير قناة العربية، أن الانفصال جاء بناء على رغبة الإعلامية لميس الحديدي، مشددا على أن التقارير تشير إلى انفصالهم في هدوء.

وأكد على أن انفصالهم في هدوء وبالتراضي يرتقي بمستوى التعامل إلى مستوى مختلف.



انفصال منذ أسابيع

ووقع الانفصال بين الثنائي الإعلامي الأشهر عمرو أديب ولميس الحديدي، منذ عدة أسابيع، بعد سنوات طويلة من الزواج وأثمر عن ابنهما الوحيد نور، الذي احتفل بخطبته قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي، ورفضا الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الشأن حتى لا يفسدا فرحة ابنهما مع اقتراب موعد الاحتفال بالخطوبة.





زواج استمر 25 عاما

تزوج عمرو أديب ولميس الحديد عام 1999، وأنجبا ابنهما "نور"، واحتفلا بقراءة فاتحته 28 نوفمبر في أجواء عائلية بسيطة، اقتصر حضورها على أفراد الأسرة وعدد قليل من الأصدقاء المقربين.



