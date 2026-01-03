أثارت جدلا واسعا.. من الفتاة التي ظهرت مع ميسي في احتفالات رأس السنة؟

فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، جمهوره بنشر فيديو غير معتاد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية عام 2026، إذ لفت المشهد انتباه ملايين المستخدمين وتصدر منصات التواصل بسرعة.

وفي هذا الفيديو العائلي الذي أثار ضجة واسعة، ظهر ميسي خلال احتفالات رأس السنة في الأرجنتين برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما، بجانب شابة تقف أمام الحضور وتمسك بالميكروفون وتغني أمامهم بحماس، في لقطة غير معتادة من قائد الأسطورة داخل أجواء عائلية ممتعة.

من الفتاة التي ظهرت مع ميسي؟

اتضح لاحقًا أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي مورينا ميسي، ابنة رودريجو ميسي، شقيق ليونيل الأكبر، وتبلغ من العمر 18 عامًا، وقد جذبت أداءها الانتباه لما بدر عنها من ثقة في الغناء أمام أفراد العائلة والمقربين.

ظهرت مورينا في الفيديو وهي ترتدي فستانًا أبيض تقليديًا يتماشى مع احتفالات العام الجديد في الأرجنتين، وتؤدي أغنية محلية شهيرة بعنوان “Quien me manda a enamorarme otra vez”، والتي تعد من الأغاني المعروفة في الثقافة الموسيقية هناك.

ليس هذا الظهور الأول لمورينا في المناسبات الموسيقية، فقد سبق لها أن ظهرت في فيديو آخر قبل ثلاث سنوات، بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر، حين نشر ميسي مقطعًا لها تغني في حفل عيد ميلادها الخامس عشر.

وقد حظي هذا الفيديو الأخير بتفاعل ضخم من متابعي ميسي حول العالم، حيث أدى إلى زيادة عدد متابعي حساب مورينا على منصة “إنستجرام” إلى أكثر من 326 ألف متابع تقريبًا، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في الأيام المقبلة نظرًا لتفاعل الجماهير مع المقطع وانتشاره السريع.

أهداف ميسي للموسم الجديد

يقضى ليونيل ميسي فترة راحة مع عائلته في منزله بميامي، بعدما عاد من رحلته وجولته الآسيوية في الهند، حيث أنهى لاعب إنتر ميامي الموسم بتحقيقه كأس الدوري الأمريكي.

وتحدثت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ليونيل ميسي الذي حقق لقبه الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد أن توصل لاتفاق مع إنتر ميامي لتجديد عقده حتى عام 2028.

وحقق ليونيل ميسي كأس الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي برفقة زملائه جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، وكان الثنائي الأول قد انضما إلى جانبه في موسمه الأول.

وأوضحت الصحيفة، أن الأسطورة ليونيل ميسي يستعد مع منتخب بلاده لعام جديد بعد أن استعاد ذكرياته في زيارة مؤثرة لملعب الكامب نو، ويضع كأس العالم هدفاً أمام عينيه.

وسيدافع ميسي عن لقبه في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مرسخاً مكانته الأسطورية بعد فوزه بكأس العالم في قطر 2022.