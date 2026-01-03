قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
ترامب: مادورو حاول المقاومة أثناء اعتقاله
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أثارت جدلا واسعا.. من الفتاة التي ظهرت مع ميسي في احتفالات رأس السنة؟

ميسي
ميسي
أحمد أيمن

فاجأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، جمهوره بنشر فيديو غير معتاد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية عام 2026، إذ لفت المشهد انتباه ملايين المستخدمين وتصدر منصات التواصل بسرعة.

وفي هذا الفيديو العائلي الذي أثار ضجة واسعة، ظهر ميسي خلال احتفالات رأس السنة في الأرجنتين برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما، بجانب شابة تقف أمام الحضور وتمسك بالميكروفون وتغني أمامهم بحماس، في لقطة غير معتادة من قائد الأسطورة داخل أجواء عائلية ممتعة.

من الفتاة التي ظهرت مع ميسي؟

اتضح لاحقًا أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي مورينا ميسي، ابنة رودريجو ميسي، شقيق ليونيل الأكبر، وتبلغ من العمر 18 عامًا، وقد جذبت أداءها الانتباه لما بدر عنها من ثقة في الغناء أمام أفراد العائلة والمقربين.

ظهرت مورينا في الفيديو وهي ترتدي فستانًا أبيض تقليديًا يتماشى مع احتفالات العام الجديد في الأرجنتين، وتؤدي أغنية محلية شهيرة بعنوان “Quien me manda a enamorarme otra vez”، والتي تعد من الأغاني المعروفة في الثقافة الموسيقية هناك. 

ليس هذا الظهور الأول لمورينا في المناسبات الموسيقية، فقد سبق لها أن ظهرت في فيديو آخر قبل ثلاث سنوات، بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر، حين نشر ميسي مقطعًا لها تغني في حفل عيد ميلادها الخامس عشر.

وقد حظي هذا الفيديو الأخير بتفاعل ضخم من متابعي ميسي حول العالم، حيث أدى إلى زيادة عدد متابعي حساب مورينا على منصة “إنستجرام” إلى أكثر من 326 ألف متابع تقريبًا، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في الأيام المقبلة نظرًا لتفاعل الجماهير مع المقطع وانتشاره السريع.

أهداف ميسي للموسم الجديد

يقضى ليونيل ميسي فترة راحة مع عائلته في منزله بميامي، بعدما عاد من رحلته وجولته الآسيوية في الهند، حيث أنهى لاعب إنتر ميامي الموسم بتحقيقه كأس الدوري الأمريكي.

وتحدثت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ليونيل ميسي الذي حقق لقبه الأول في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد أن توصل لاتفاق مع إنتر ميامي لتجديد عقده حتى عام 2028.

وحقق ليونيل ميسي كأس الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي برفقة زملائه جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، وكان الثنائي الأول قد انضما إلى جانبه في موسمه الأول.

وأوضحت الصحيفة، أن الأسطورة ليونيل ميسي يستعد مع منتخب بلاده لعام جديد بعد أن استعاد ذكرياته في زيارة مؤثرة لملعب الكامب نو، ويضع كأس العالم هدفاً أمام عينيه.

وسيدافع ميسي عن لقبه في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مرسخاً مكانته الأسطورية بعد فوزه بكأس العالم في قطر 2022.

