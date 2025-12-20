قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديمبلي الأول| قائمة أفضل 100 لاعب 2025.. بدون ميسي ورونالدو .. وصلاح فى العشرة الأوائل

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية الشهيرة عن قائمتها السنوية لأفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم لعام 2025 التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية نظرًا لاعتمادها على تقييمات فنية دقيقة يشارك فيها نخبة من الخبراء والمدربين والصحفيين حول العالم.

وجاءت النتائج هذا العام لتؤكد ملامح التغيير في خريطة النجومية العالمية مع صعود جيل جديد من اللاعبين وتراجع الهيمنة التاريخية للأسماء التي سيطرت على المشهد خلال العقدين الماضيين.

ديمبلي الأفضل كالعادة

ودون مفاجآت .. اعتلى عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان صدارة الترتيب ليتوج بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2025، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا على المستويين الفردي والجماعي.

وتزامن اختيار ديمبلي في المركز الأول مع تتويجه سابقًا بجائزتي الكرة الذهبية وذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " ليؤكد تفوقه الكاسح وهيمنته على الجوائز الفردية هذا العام.

لامين يامال  .. الجوهرة الجديدة

وحل لامين يامال جوهرة برشلونة وأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية في المركز الثاني ليؤكد أن مستقبله يبدو واعدًا بقوة رغم صغر سنه بعد موسم لافت مع النادي الكتالوني.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان ليواصل الفريق الباريسي فرض حضوره القوي داخل القائمة بعدما سبق ديمبلي إلى القمة.

وتفوق فيتينيا على أسماء ثقيلة أبرزها كيليان مبابي هداف ريال مدريد وهاري كين نجم بايرن ميونيخ اللذين احتلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

صلاح في العشرة الأوائل

وسجل النجم المصري محمد صلاح حضورًا قويًا ضمن قائمة العشرة الأوائل بعدما جاء في المركز التاسع، تقديرًا لموسمه المميز مع ليفربول ومواصلته تسجيل الأهداف وصناعة الفارق في أصعب المنافسات.

وجاء أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان في المركز السابع ليؤكد مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم فيما حل رافينيا لاعب برشلونة ثامنًا.

أما النرويجي إيرلينج هالاند، ماكينة أهداف مانشستر سيتي، فجاء في المركز السادس، بينما استكمل بيدري لاعب وسط برشلونة قائمة العشرة الأوائل بحلوله عاشرًا.

ميسي ورونالدو يبتعدان

وشهدت القائمة تراجعًا ملحوظًا للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد سنوات طويلة من احتكارهما صدارة التصنيفات الفردية والجوائز العالمية.

ورغم تألق ميسي مع إنتر ميامي وقيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الأميركي فإن النجم الأرجنتيني حل في المركز 34 فقط.

أما كريستيانو رونالدو الذي واصل تحطيم الأرقام القياسية بقميص النصر السعودي فجاء في المركز 51 في إشارة واضحة إلى التحول الكبير في ميزان القوة داخل كرة القدم العالمية.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في قائمة الجارديان 2025:

1- عثمان ديمبلي

2- لامين يامال

3- فيتينيا

4- كيليان مبابي

5- هاري كين

6- إيرلينج هالاند

7- أشرف حكيمي

8- رافينيا

9- محمد صلاح

10- بيدري

ديمبلي صحيفة الجارديان البريطانية عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان الكرة الذهبية ذا بيست الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لامين يامال برشلونة المصري محمد صلاح محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

الزيادة السكانية

برلماني: الزيادة السكانية تعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي

رجال المرور

غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة طبقا لقانون المرور

السوق العقاري

فوضى العقارات تحت قبة البرلمان.. تشريع جديد لحماية المشترين من تأخر تسليم الوحدات

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد