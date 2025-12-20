ديمبلي الأول| قائمة أفضل 100 لاعب 2025.. بدون ميسي ورونالدو .. وصلاح فى العشرة الأوائل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية الشهيرة عن قائمتها السنوية لأفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم لعام 2025 التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الرياضية نظرًا لاعتمادها على تقييمات فنية دقيقة يشارك فيها نخبة من الخبراء والمدربين والصحفيين حول العالم.

وجاءت النتائج هذا العام لتؤكد ملامح التغيير في خريطة النجومية العالمية مع صعود جيل جديد من اللاعبين وتراجع الهيمنة التاريخية للأسماء التي سيطرت على المشهد خلال العقدين الماضيين.

ديمبلي الأفضل كالعادة

ودون مفاجآت .. اعتلى عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان صدارة الترتيب ليتوج بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2025، بعدما قدم موسمًا استثنائيًا على المستويين الفردي والجماعي.

وتزامن اختيار ديمبلي في المركز الأول مع تتويجه سابقًا بجائزتي الكرة الذهبية وذا بيست المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " ليؤكد تفوقه الكاسح وهيمنته على الجوائز الفردية هذا العام.

لامين يامال .. الجوهرة الجديدة

وحل لامين يامال جوهرة برشلونة وأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية في المركز الثاني ليؤكد أن مستقبله يبدو واعدًا بقوة رغم صغر سنه بعد موسم لافت مع النادي الكتالوني.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان ليواصل الفريق الباريسي فرض حضوره القوي داخل القائمة بعدما سبق ديمبلي إلى القمة.

وتفوق فيتينيا على أسماء ثقيلة أبرزها كيليان مبابي هداف ريال مدريد وهاري كين نجم بايرن ميونيخ اللذين احتلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

صلاح في العشرة الأوائل

وسجل النجم المصري محمد صلاح حضورًا قويًا ضمن قائمة العشرة الأوائل بعدما جاء في المركز التاسع، تقديرًا لموسمه المميز مع ليفربول ومواصلته تسجيل الأهداف وصناعة الفارق في أصعب المنافسات.

وجاء أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان في المركز السابع ليؤكد مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم فيما حل رافينيا لاعب برشلونة ثامنًا.

أما النرويجي إيرلينج هالاند، ماكينة أهداف مانشستر سيتي، فجاء في المركز السادس، بينما استكمل بيدري لاعب وسط برشلونة قائمة العشرة الأوائل بحلوله عاشرًا.

ميسي ورونالدو يبتعدان

وشهدت القائمة تراجعًا ملحوظًا للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد سنوات طويلة من احتكارهما صدارة التصنيفات الفردية والجوائز العالمية.

ورغم تألق ميسي مع إنتر ميامي وقيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الأميركي فإن النجم الأرجنتيني حل في المركز 34 فقط.

أما كريستيانو رونالدو الذي واصل تحطيم الأرقام القياسية بقميص النصر السعودي فجاء في المركز 51 في إشارة واضحة إلى التحول الكبير في ميزان القوة داخل كرة القدم العالمية.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في قائمة الجارديان 2025:

1- عثمان ديمبلي

2- لامين يامال

3- فيتينيا

4- كيليان مبابي

5- هاري كين

6- إيرلينج هالاند

7- أشرف حكيمي

8- رافينيا

9- محمد صلاح

10- بيدري