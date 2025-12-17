تعرّف على تصويت «ميسي» في حفل جوائز «ذا بيست»

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل تصويت اللاعبين في جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 «ذا بيست»، وذلك عقب إقامة حفل توزيع الجوائز مساء أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وأقام «فيفا» الحفل السنوي لجوائز «ذا بيست» لتكريم الأفضل في العالم بمختلف الفئات، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب، والتي تُوِّج بها الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، متفوقًا على الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

ويتم التصويت في جوائز «ذا بيست» من خلال قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير، حيث يختار كل مشارك ثلاثة مرشحين، يحصل صاحب المركز الأول على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، بينما ينال صاحب المركز الثالث نقطة واحدة.

وكشف «فيفا» عبر موقعه الرسمي تفاصيل تصويت اللاعبين، والتي شملت تصويت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وجاء تصويت ليونيل ميسي على النحو التالي:

1- عثمان ديمبلي

2- كيليان مبابي

3- لامين يامال

ويعكس تصويت ميسي توافقًا مع النتائج النهائية للجائزة، التي ذهبت إلى عثمان ديمبلي في نسخة «ذا بيست» لعام 2025.