لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
رياضة

تعرّف على تصويت «ميسي» في حفل جوائز «ذا بيست»

حمزة شعيب

 

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تفاصيل تصويت اللاعبين في جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 «ذا بيست»، وذلك عقب إقامة حفل توزيع الجوائز مساء أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وأقام «فيفا» الحفل السنوي لجوائز «ذا بيست» لتكريم الأفضل في العالم بمختلف الفئات، وفي مقدمتها جائزة أفضل لاعب، والتي تُوِّج بها الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، متفوقًا على الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

ويتم التصويت في جوائز «ذا بيست» من خلال قادة ومدربي المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير، حيث يختار كل مشارك ثلاثة مرشحين، يحصل صاحب المركز الأول على 5 نقاط، والثاني على 3 نقاط، بينما ينال صاحب المركز الثالث نقطة واحدة.

وكشف «فيفا» عبر موقعه الرسمي تفاصيل تصويت اللاعبين، والتي شملت تصويت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين ولاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وجاء تصويت ليونيل ميسي على النحو التالي:
1- عثمان ديمبلي
2- كيليان مبابي
3- لامين يامال

ويعكس تصويت ميسي توافقًا مع النتائج النهائية للجائزة، التي ذهبت إلى عثمان ديمبلي في نسخة «ذا بيست» لعام 2025.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

جمارك مطار الغردقة الدولى

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتى تهريب كمية من نبات وزيت الماريجوانا المخدر

بيتك في مصر

«بيتك في مصر» تعلن فتح باب التظلمات لعدد من حالات الحجز

جانب من الحملة

حملة رقابية مكبرة في "ابني بيتك" تسفر عن إيقاف مخالفات بناء وضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

