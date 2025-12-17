ليونيل ميسي يشارك في الطقوس الهندية

شارك الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، خلال زيارته للهند في الطقوس الهندية بأحد المعابد.

وتواجد ميسي في مركز "فانتارا" لإنقاذ وتأهيل الحياة البرية في خطوة تعكس اهتمامه بالقضايا البيئية والإنسانية خارج المستطيل الأخضر.

ورافق ميسي خلال رحلته إلى الهند كل من لويس سواريز ورودريجو دي بول، زميلاه في إنتر ميامي، إذ قام الثلاثي بجولة داخل المنشأة البيئية الضخمة التي أسسها أنانت أمباني، والتي تضم حيوانات نادرة تم إنقاذها من مختلف أنحاء العالم، من بينها الفيلة والنمور والزرافات والزواحف، إضافة إلى صغار الحيوانات التي تخضع لبرامج رعاية وتأهيل.

تأتي هذه الطقوس في ختام رحلته بالهند بعدما قضى عدة أيام بين مومباي، حيدر آباد وكلكتا، وشملت أنشطة رياضية وجماهيرية متنوعة.

وبدا ميسي خلال الجولة وهو يشارك في بعض الطقوس الهندية التقليدية، كما التقط بعض الصور التذكارية بجوار الحيوانات، ما أدى إلى انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة لقطة بدا فيها أحد النمور وكأنه يؤدي التحية للنجم الأرجنتيني من خلف الزجاج.

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية الهندية، فإن القائمين على مركز فانتارا قرروا تكريم ميسي بطريقة رمزية، عبر إطلاق اسم "ليونيل" على أحد الأشبال الموجودة في المركز، تقديرا لزيارته ودعمه لمشروع حماية الحياة البرية.