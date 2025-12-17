لافروف: الغرب يسعى لتفسير القانون الدولي بشكل خاطئ بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب يسعى إلى "تحريف" قواعد القانون الدولي في ما يخص الوضع في أوكرانيا، معتبرا أن الدول الغربية، لا سيما الأوروبية، تريد مواصلة سياساتها "الاستعمارية الجديدة"، على حد وصفه.

وأوضح لافروف - في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الأربعاء/ عقب لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في موسكو - أن "المسار الموضوعي للتاريخ يجعل تطبيق المبادئ السامية لميثاق الأمم المتحدة أمرا لا مفر منه".

وأضاف: "من الضروري تنفيذ هذه المبادئ واحترامها وتطبيقها عمليا، لا بشكل انتقائي أو حسب كل حالة على حدة، بل بصورة كاملة ومتكاملة ومترابطة".

وتابع: "ينطبق هذا بشكل خاص على الصراع في أوكرانيا، حيث يحاول الغرب تشويه كل قاعدة من قواعد القانون الدولي، واستبدالها بقواعده الخاصة التي لا تنسجم مع المعايير المقبولة عموما في القانون الدولي"، على حد قوله.

