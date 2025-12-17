قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
أحمد موسى يوضح أهمية الاستثمار التعديني في مصر ومنجم السكري

أوضح الإعلامي أحمد موسى أن العاملين في منجم السكري يعتمدون على التكنولوجيا الحديثة بشكل أساسي لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، مؤكدًا تمتعهم بدرجة عالية من الأمانة والانضباط.

 وأشار خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن ما يتم استخراجه يخضع لمنظومة رقابية متكاملة تضم الجمارك وهيئة الثروة المعدنية، وهي منظومة محكمة لا مجال للتشكيك في نزاهتها.

وأوضح أن الشركات العالمية تتجه حاليًا للاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن قطاع التعدين، وعلى رأسه الذهب، إلى جانب الفوسفات والمعادن النادرة، يمثل فرصة استثمارية واعدة تستدعي العمل الجاد لجذب المزيد من الشركات الكبرى.

وأكد أن الاستثمار في التعدين، ووجود شركة عالمية بحجم «أنجلو جولد أشانتي»، يعكس أهمية هذا القطاع، مشيرًا إلى أن منجم السكري يُعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، ويجري العمل على زيادة عمره الافتراضي لعدة سنوات مقبلة. وأضاف أن الاهتمام الجاد بملف الثروة التعدينية قد يحقق عائدًا اقتصاديًا يفوق ما تحققه بعض الدول المعتمدة على البترول.

