أحمد موسى: العمل متواصل بمنجم السكري ولا صحة لشائعات تهريب الذهب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العمل داخل منجم السكري مستمر على مدار 24 ساعة دون توقف، لافتًا إلى أن العاملين يباشرون مهامهم في ظروف مناخية قاسية، تتراوح بين ارتفاع شديد في درجات الحرارة نهارًا وبرودة ملحوظة ليلًا.



وأكمل أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، نظريات الإفك والضلال التي روج لها البعض بشأن تهريب الذهب من منجم السكري، غير صحيحة، مؤكدًا أنه لم يخرج جرام واحد من الذهب خارج المنجم، وأن ما يُثار حول نقل أطنان من الذهب عبر طائرات لا أساس له من الصحة.



وأضاف أن عملية استخراج الذهب تتسم بدرجة عالية من الدقة، موضحًا أن صخرة قد يصل وزنها إلى طن كامل قد لا ينتج عنها سوى جرامين أو ثلاثة جرامات فقط من الذهب، وهو ما يعكس حجم الجهد الكبير المبذول في عمليات التعدين داخل المنجم.



ولفت إلى أن أبواق الجماعة الإرهابية كانت تروج الأكاذيب عن سرقة أطنان من منجم السكري ولكن الحقيقة غير ذلك تماما، فالكل يعمل على حماية أملاك الدولة.



