توك شو

أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي بمنجم السكري السبت والأحد.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

كشف الإعلامي أحمد موسى عن حوار خاص أجراه مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من داخل منجم السكري، ومن المقرر إذاعته على قناة صدى البلد يومي السبت والأحد المقبلين.
 

واستعرض أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، لقطات مختلفة من داخل منجم السكري، موضحًا مراحل استخلاص الذهب، ومؤكدًا أنه يجري العمل حاليًا على جبل جديد، مشيرًا إلى أن منجم السكري يعد من أكبر مناجم الذهب في العالم.

وأوضح موسى، أن حلقة يوم السبت ستتضمن حوارًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول، بينما ستعرض حلقة يوم الأحد حوارًا مع المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة مناجم السكري للذهب، وممثلة شركة «أنجلو جولد أشانتي».

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن العمل داخل منجم السكري مستمر على مدار الساعة، لافتًا إلى أن العاملين يؤدون مهامهم في ظروف مناخية صعبة، تحت أشعة الشمس الحارقة نهارا والطقس البارد ليلا.

وتطرق موسى إلى «نظريات الإفك والضلال»، التي روج لها البعض بشأن تهريب ذهب من منجم السكري، مؤكدًا أنه لم يخرج جرام واحد من الذهب خارج المنجم، وأن ما يتم تداوله عن طائرات تنقل أطنانا من الذهب عاري تمامًا من الصحة.

وأضاف أن عملية استخراج الذهب شديدة الدقة، موضحًا أن صخرة قد يصل وزنها إلى طن كامل لا يستخرج منها في بعض الأحيان سوى جرامين أو ثلاثة جرامات فقط من الذهب، ما يعكس حجم الجهد المبذول داخل المنجم.

 

