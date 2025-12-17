جار الفنانة الراحلة نيفين مندور: لا وجود لـ شبهة جنائية في وفاتها

نفى المهندس مصطفى عطالله، جار الفنانة الراحلة نيفين مندور، بشكل قاطع وجود أي شبهة جنائية في واقعة الحريق، مؤكدًا أن العلاقة بين الراحلة وزوجها كانت مستقرة وطبيعية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»،أن زوج الفنانة الراحلة حاول أكثر من مرة الدخول إلى الشقة لإنقاذها، وكان يخرج إلى شرفة العقار لالتقاط أنفاسه ثم يعود مجددًا، إلا أن كثافة الدخان حالت دون تمكنه من الوصول إليها، مشيرًا إلى أن العاملين بالمنزل تمكنوا من الخروج، بينما لم تستطع نيفين مندور النجاة.



وأضاف أن البعض يحاول الترويج لوجود جريمة مدبرة دون أي دليل، مؤكدًا أن الزوج معروف بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الجيران، وبذل أقصى ما في وسعه لإنقاذ زوجته، لافتًا إلى أنه لو تأخرت سيارات الإطفاء دقائق قليلة لكان الزوج قد لقي مصرعه أيضًا.



وأشار إلى أن الفنانة الراحلة كانت تعاني خلال الفترة الأخيرة من مشكلات صحية، من بينها إصابتها بجلطة أثرت على حركتها، وهو ما قد يكون سببًا في عدم قدرتها على التحرك بسرعة وقت اندلاع الحريق، مؤكدًا أن الحديث عن وجود جريمة أو خلافات أسرية عارٍ تمامًا من الصحة.

