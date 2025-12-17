قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
توك شو

جار الفنانة الراحلة نيفين مندور: لا وجود لـ شبهة جنائية في وفاتها

نيفين مندور

نيفين مندور
نيفين مندور
إسراء صبري

نفى المهندس مصطفى عطالله، جار الفنانة الراحلة نيفين مندور، بشكل قاطع وجود أي شبهة جنائية في واقعة الحريق، مؤكدًا أن العلاقة بين الراحلة وزوجها كانت مستقرة وطبيعية.
 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»،أن زوج الفنانة الراحلة حاول أكثر من مرة الدخول إلى الشقة لإنقاذها، وكان يخرج إلى شرفة العقار لالتقاط أنفاسه ثم يعود مجددًا، إلا أن كثافة الدخان حالت دون تمكنه من الوصول إليها، مشيرًا إلى أن العاملين بالمنزل تمكنوا من الخروج، بينما لم تستطع نيفين مندور النجاة.
 

وأضاف أن البعض يحاول الترويج لوجود جريمة مدبرة دون أي دليل، مؤكدًا أن الزوج معروف بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الجيران، وبذل أقصى ما في وسعه لإنقاذ زوجته، لافتًا إلى أنه لو تأخرت سيارات الإطفاء دقائق قليلة لكان الزوج قد لقي مصرعه أيضًا.
 

وأشار إلى أن الفنانة الراحلة كانت تعاني خلال الفترة الأخيرة من مشكلات صحية، من بينها إصابتها بجلطة أثرت على حركتها، وهو ما قد يكون سببًا في عدم قدرتها على التحرك بسرعة وقت اندلاع الحريق، مؤكدًا أن الحديث عن وجود جريمة أو خلافات أسرية عارٍ تمامًا من الصحة.
 

