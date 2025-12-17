والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: كان العائل الوحيد للأسرة

دخلت والدة الشاب أحمد، ضحية واقعة غدر أصدقائه بمحافظة الغربية، في نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثها عن تفاصيل مقتل نجلها طمعًا في مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، مؤكدة أن قلبها لا يزال عاجزًا عن تصديق ما حدث.



وقالت الأم، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن نجلها كان العائل الوحيد للأسرة، ويتحمل مسؤولية الإنفاق على المنزل بالكامل، مضيفة: «ربنا يصبرني.. قلبي بيتقطع عليه».

وأوضحت أن نجلها كان يعمل في العاصمة الإدارية، وعاد إلى منزله في إجازة قصيرة، إلا أنه قرر استغلالها في العمل الإضافي من أجل تحسين دخله واستقرار ظروف العمل، مشيرة إلى أنه كان معروفًا بحسن الخلق ومساعدة الجميع.

وأكدت الأم أن المتهمين كانوا من معارف نجلها منذ فترة قصيرة، إلا أنه أحسن استقبالهم داخل منزله، وشاركهم الطعام والشراب، قائلة: «دخلوا بيته وأكلوا وشربوا عنده».

واختتمت حديثها بتأثر بالغ، مؤكدة أن ما حدث لن تنساه ما حييت، داعية الله أن يقتص من الجناة، قائلة: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

