الغربية تختتم اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات النواب 2025 وسط انتظام كامل للعملية الانتخابية

اختتمت محافظة الغربية، مساء اليوم، أعمال اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، بعد يوم اتسم بالانضباط الكامل والتنظيم الدقيق داخل اللجان وخارجها،، منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى انتهاء اليوم الانتخابي.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة كانت على أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق العملية الانتخابية، من خلال استعدادات مكثفة استمرت لأسابيع، شملت المرور الميداني على المقار الانتخابية بكافة القطاعات، ومراجعة جاهزية اللجان من حيث البنية الأساسية، وتوافر الإضاءة ومصادر الكهرباء البديلة، فضلًا عن توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن مشاركة آمنة وميسّرة لجميع المواطنين.

وأوضح المحافظ أن المتابعة لم تقتصر على الاستعدادات السابقة فقط، بل استمرت طوال اليوم الانتخابي، حيث قام بجولات ميدانية موسعة شملت عددًا من لجان حي أول وثان طنطا، وقرى مركز طنطا، إلى جانب لجان حي أول وثان المحلة الكبرى، للوقوف على انتظام سير التصويت والتأكد من تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، بالتوازي مع المتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

انتظام عمليات التصويت

وأشار اللواء الجندي إلى أن التنسيق كان كاملًا بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية والصحية، مع تواجد فرق الإسعاف والدعم الطبي بالقرب من اللجان، وانتشار أمني منظم أسهم في تحقيق الانضباط وتسهيل حركة الناخبين، مؤكدًا أن العملية الانتخابية سارت في أجواء آمنة ومستقرة تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

ووجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير لكل من شارك في اليوم الأول من التصويت، ولكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، وعلى رأسها التربية والتعليم والأزهر الشريف، لدورهم في تجهيز المدارس والمقار الانتخابية بالشكل اللائق بمحافظة الغربية، مشددًا على أن العمل سيستمر بنفس الجدية والانضباط خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة.

جولة الإعادة

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بدعوة المواطنين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم إلى التوجه إلى لجانهم غدًا، قائلًا:

“أتقدم بالشكر لكل مواطن شارك اليوم، وأدعو أبناء الغربية لاستكمال مشاركتهم غدًا، فالصوت الانتخابي أمانة ودعم حقيقي لمسيرة الدولة في البناء والتنمية، ونثق أن أبناء المحافظة سيكونون على قدر هذه المسؤولية الوطنية.”