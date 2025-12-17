محافظ الغربية لـ أ ش أ : جولة الإعادة لمجلس النواب تسير بانتظام دون معوقات

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي، أنه لم يتم رصد أي معوقات حتى الآن في سير العملية الانتخابية خلال فاعلية اليوم الأول من جولة الاعادة ، مشيدا بوعي المواطنين .

ودعا المحافظ - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم/الأربعاء/ - المواطنين بالمشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة خلال يومها الأول، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المشاركة تعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية.

وأشار إلى توافر جميع المستلزمات اللوجستية والإدارية لضمان سير التصويت بسلاسة، مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، مشددًا على أهمية التزام المواطنين بالمواعيد والإجراءات التنظيمية أثناء الإدلاء بأصواتهم لضمان سير العملية الانتخابية بدقة وشفافية.