أخبار البلد

270 مليون جرعة سنويا.. مصر تدشن أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات وتوطين التكنولوجيا الحيوية

وفاء نور الدين

تسعى مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مجالات الصناعات الحيوية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي والاستدامة الدوائية على المدى الطويل، من خلال جذب كبرى الشركات الدوائية العالمية وتهيئة البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الصحية.

وتستهدف مصر  ممثلة في وزارة الصحة، عقد شراكات دولية لإنشاء مصانع اللقاحات والمواد الخام الدوائية ودعم البرامج الصحية الوطنية، لتحقيق مستهدفات الدولة في رفع جودة الخدمات الصحية

وانجاحا لهذه الاستراتيجية دشنت شركة جينفاكس أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور ومشاركة واسعة من وزراء الاستثمار والصحة ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الشركات العالمية شركاء جينفاكس والمانحين لحقوق نقل التكنولوجيا، ، وقيادات القطاع الصحي والدوائي في مصر والمنطقة.

ويمثل هذا المشروع خطوة وطنية محورية نحو تعزيز الصناعات الدوائية الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى دعم منظومة الرعاية الصحية وتوطين الصناعات الاستراتيجية.

واستطاعت الشركة من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر وانعكست إيجابا على المناخ الاستثماري الحصول على الرخصة الذهبية الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لدورها في توفير عملة صعبة للبلاد عبر التصدير إلى الأسواق الإفريقية والعالمية

تفاصيل المشروع
 

ويُعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للأمن الدوائي، حيث تم إنشاء المصنع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتم تصميمه منذ مرحلة التأسيس ليكون مؤهلًا للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ)، بما يضمن قدرته على التصدير إلى مختلف الأسواق الدولية.

ويأتي المشروع باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي، ويوفر ما بين 500 و700 فرصة عمل مباشرة.

وهو المصنع الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث سيعمل على إنتاج 29 لقاحاً ومصلاً من خلال اتفاقيات نقل تكنولوجيا مع 15 شريكًا دوليًا، بما يضمن تغطية برامج التطعيم الوطنية واحتياجات التطوير المستقبلية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 270 مليون جرعة سنويًا لخط إنتاج واحد يعمل بنظام شفتين، مع بنية تحتية رقمية متطورة تضمن أعلى مستويات الجودة والكفاءة، كما يستهدف المصنع تلبية احتياجات القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نبال دهبة، الشريك المساهم والمدير العام للشركة أن تدشين مصنع  جينفاكس بداية مرحلة جديدة في مسيرة التصنيع الدوائي الحيوي في مصر إذ يتم العمل وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى، تعتمد على شراكات دولية قوية وبنية تكنولوجية متقدمة، لتقديم حلول لقاحات مبتكرة تلبي المعايير العالمية وتخدم صحة الإنسان في مصر وإفريقيا.

فاتورة الاستيراد


استوردت مصر لقاحات خلال 2024، بنحو 108 ملايين دولار،  بعدد يقارب 69 مليون عبوة، مقارنة بعام 2023 الذي سجل واردات بقيمة 80 مليون دولار لنحو 50 مليون عبوة، بزيادة تُقدَّر بنحو 35% في القيمة المالية خلال عام واحد، وفق لتصريحات الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

وزارة الصحة مصانع اللقاحات الصناعات الدوائية

