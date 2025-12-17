قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الأقصر يفتتح مشروع تطوير كورنيش البر الغربي

 شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر افتتاح مشروع تطوير كورنيش البر الغربي الجديد بمدينة القرنة الذي تم الانتهاء من تنفيذه ليكون لوحة فنية علي نهر النيل وممشي سياحي عالمي بطول 1930 متر.

وتضمنت احتفالية افتتاح مشروع تطوير كورنيش البر الغربي الجديد بمدينة القرنة سلسلة من الفعاليات الرياضية، الثقافية، والترفيهية، وذلك بحضور اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام للمحافظة، ومصطفى جبريل رئيس مدينة القرنه ، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث شملت الفعاليات تنظيم ماراثون للدراجات ابتداءً من منطقة "تمثالي ممنون" الأثرية وصولاً إلى كورنيش البر الغربي، وطابور عرض مميز شارك فيه الهيئات الشبابية بإدارة القرنة، شعبة برلمان – شعبة الفتاة والمرأة – الجوالة والجوالات – أندية التطوع – أندية السكان – نادي العلوم – فريق الكاراتيه.

كما تم تنفيذ ورش عمل للشباب عبارة عن ورش عمل للتوعية بالحفاظ على البيئة والممتلكات العامة، وورش رسم على الوجوه للأطفال ومزمار بلدي للعبة التحطيب عند (ميدان الكورنيش).

واختتمت الفعاليات على المسرح الروماني بالكورنيش الجديد،  حيث تم عرض فيلم وثائقي عن مركز القرنة  وتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة شملت عرضاً مسرحياً وعزفاً موسيقياً  لإضفاء أجواء احتفالية على هذه المناسبة الافتتاحيه.
وفى كلمته قال محافظ الاقصر انه بافتتاح كورنيش البر الغربي، هذا المشروع الحضاري الذي يُعد إضافة نوعية وجميلة لأرض الأقصر الطيبة، ويعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة وتوفير مساحات حضارية تليق بأبناء المحافظة وزائريها.

مضيفا أن كورنيش البر الغربي بالأقصر ليس مجرد ممشى أو مشروع تطوير، بل هو متنفس حقيقي لأهالي الأقصر، ومكان يلتقي فيه عبق التاريخ بجمال الطبيعة، حيث يطل على نهر النيل الخالد ويمنح الأسر والشباب وكبار السن مساحة آمنة ومميزة للاستمتاع وقضاء أوقات طيبة.
يذكر أن أعمال مشروع تطوير كورنيش البر الغربي تمت بالمرحلة الأولى بطول 500 متر، تم خلالها انشاء عدد  11 بازار بمساحة 550 م2، ومسرح مكشوف بسعة 350 فرد، وخزان مياه حريق بسعة 270 م3، وانشاء ممشي زجاجي بامتداد 40 متر طولي داخل نهر النيل بمساحة 550 م2، وإنشاء عدد 2 مطعم بمساحة 600 م2، ورفع كفاءة المطعم القائم بمساحة 600 م2، وإنشاء نافورة مضيئة بقطر 13.5 م، وعدد 2 مرسى عائم بمساحة 200 م2 للواحد، وزراعات بمساحة 3000 م2، وارضيات ومشايات بمساحة 11000 م2، وطريق خدمى من الخرسانة الممسوسة بطول القطاع،و16 برجولة ، و125 مقعد جلوس، ورفع كفاءة الطرق والجزر والميادين الرئيسية  بمساحة 15000 م2، وعمل بوابات حديدية لاحكام السيطرة علي مداخل ومخارج الكورنيش

كما تضمنت أعمال المشروع ، إنشاء السوق السياحي الملحق بكورنيش النيل بالبر الغربي بالقرنة مساحة 1500متر مسطح عبارة عن 22 بازار بمتوسط مساحة البازار الواحد 15 متر مسطح ويحتوي المشروع علي دورات مياه سيدات ورجال وغرفة أمن وكاميرات وغرفة كهرباء ومشايات مغطاه وجدارية تحتوي علي رسومات تمثل الهوية البصرية للأقصر وتجاليد من الخشب العزيزي طبقا للهوية البصرية وأرضيات من التشكيلات الجرانيت المحلي ومداخل خاصة بذوي الهمم والمشروع يشمل منظومة إطفاء حريق ومنظومة كاميرات عدد 31 كاميرا تغطي جميع المداخل والطرقات وحول المبني.

كما تضمنت أعمال المشروع ،  تطوير ورفع كفاءة موقف مدينة  القرنة بمساحة 5500 م2 والذي تضمن إنشاء عدد 4 بوابات إلكترونية ورفع كفاءة المسجد القائم ليسع عدد 150 مصلى ورفع كفاءة الموقف عن طريق عمل أرضيات من الخرسانة الهيلكوبتر بمساحة 3200 م2 وانشاء موقف الموتوسكيلات بمساحة 1800 م2.

كما تضمنت أعمال المشروع ، أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف الاتوبيسات والدواب بمساحة 6000 م2 والذي تضمن انشاء عدد 10 بازارات ومحلات تجارية بمساحة 250 م2، وانشاء موقف للدواب به 14 بايكة بمساحة 450 م2 ، وانشاء عدد 3 ورش حرفيه بمساحة 125 م2 ، ورفع كفاءة موقف الاتوبيسات ليسع عدد  14 أتوبيس، وعمل خرسانات ممسوسة بمساحة 2650 م2، ورفع كفاءة المطعم القائم.

كما تضمنت أعمال المرحلة الثانية بالقطاع الثانى من المشروع، أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة  القرنة بطول 400 متر، تضمنت أعمال تدبيش بطول 400 م، وإنشاء سور للكورنيش بطول 400 م، وارضيات ومشايات بمساحة 2000 م2، وتأسيس وتمهيد طريق أسفلت بمساحة 4200 م2، و4 برجولات علي النيل.

كما تضمنت أعمال المرحلة الثانية بالقطاع الثالث اعمال امتداد الكورنيش للمينا السياحي بمدينة  القرنة بطول ٥٠٠ م، تضمنت أعمال تدبيش بطول القطاع وإنشاء سور للكورنيش بطول القطاع وارضيات ومشايات بمساحة ١٥٠٠ م٢ وأعمال تمهيد و إنشاء طريق من الانترلوك بطول الامتداد بمتوسط عرض ٩ م وأعمال أكتاف وميول لسند جوانب الطريق من الخرسانة المسلحة و٢٥ مقعد جلوس وإنشاء بيارة ري ملحقة بالكورنيش، كما تم إلحاق مشروعين بالكورنيش وهما تطوير ورفع كفاءة حديقة الميناء السياحي القديم وتطوير ورفع كفاءة ملعب مركز شباب البعيرات بالقرنة المطل على الكورنيش.

وبالنسبة للمرحلة الاخيرة جاري العمل بامتداد الكورنيش الجنوبى حتى مرشح المياه بطول ٥٣٠ ويتضمن أعمال تدبيش بطول الامتداد وإنشاء سور للكورنيش بطول الامتداد، وعدد ٤ محلات وكافتيريات بمساحة ١٢٥ م٢ للواحد، وعدد ٢ مطعم بمساحه ٤٧٠ م٢ للواحد، ومنطقة ألعاب اطفال ، ونافورة راقصة، ومناطق مفتوحة، ومسطحات خضراء، ومقاعد جلوس وبرجولات، ونقطه ارتكاز أمني وإسعاف، وخدمات عامه ودورات مياه ، وبارك سيارات ، وتأسيس وتمهيد طريق أسفلت بطول الامتداد، وعدد ١٠ برجولات علي النيل.

