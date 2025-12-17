السعودية والهند توقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة

وقعت السعودية والهند، اتفاقية للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أنه نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وقع وكيل الوزارة لشؤون المراسم عبدالمجيد السماري، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، في مقر الوزارة بالرياض، اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الهند للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين البلدين.