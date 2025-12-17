المستشار الألماني يدعو لاستخدام الأرصدة الروسية المجمدة لزيادة الضغط على موسكو

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر حزماً في مواجهة روسيا، من خلال استخدام الأرصدة الروسية المجمدة لزيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا لم تعد نزاعًا إقليميًا فحسب، بل تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا بأكملها.

وأوضح ميرتس أن روسيا لا تشن حربًا عدوانية وحشية على أوكرانيا وحدها، بل تستهدف أوروبا بشكل مباشر، مشددًا على أن نتائج الحرب الأوكرانية ستحدد مستقبل السلام والاستقرار في القارة الأوروبية لسنوات طويلة مقبلة.

وأضاف المستشار الألماني أن موسكو تشن يوميًا هجمات ضد أوروبا، لا تقتصر على العمل العسكري، بل تشمل أنشطة التجسس والتخريب ومحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي في عدد من الدول الأوروبية.

وأكد ميرتس أن روسيا تسعى بشكل واضح إلى توسيع نفوذها خارج حدودها، مستهدفة دول أوروبا سياسيًا وأمنيًا، داعيًا إلى موقف أوروبي موحد وأكثر صرامة لمواجهة هذه التحديات وحماية النظام الدولي القائم على القواعد.