ميلوني: من المهم مواصلة الضغط على روسيا للتوصل لاتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إنه من المهم مواصلة الضغط على موسكو للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.



وأضافت ميلوني- أمام مجلس النواب وقبيل قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع-: "من المهم مواصلة الضغط على روسيا التي تغرق في حرب شرسة تكلف تضحيات جسيمة".



وشددت على "أن إيطاليا لا تنوي التخلي عن أوكرانيا في هذه اللحظة الحساسة من السنوات الأخيرة".



وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليسا "متنافسين" في مساعيهما لتحقيق السلام في أوكرانيا، مؤكدة أن محادثات برلين هذا الأسبوع حول هذه القضية والتي جمعت قادة أوروبيين ومفاوضين أمريكيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جرت في "مناخ بناء وموحد".



وقالت إن مسألة التنازلات الإقليمية المحتملة هي أصعب مشكلة تواجه المفاوضات، مجددة تأكيدها أن إيطاليا لن ترسل أي قوات إلى أوكرانيا ضمن قوة متعددة الجنسيات ترسل إلى هناك في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.