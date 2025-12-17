محافظ المنيا: حزمة برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال خلال 2025

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال عام 2025، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار دعم الشباب وبناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأوضح المحافظ أن البرامج التدريبية شملت برنامج المهارات الريادية بعدد 7 تدريبات استفاد منها 140 متدربًا، إلى جانب برنامج " ولد فكرة" بعدد تدريبين وبإجمالي 50 متدربًا، فضلًا عن برنامج خطة العمل بعدد 6 تدريبات شارك فيها 130 متدربًا.

واشار إلى تنفيذ تدريب في مجال التسويق الإلكتروني بعدد تدريب واحد استفاد منه 40 متدربًا، مؤكدًا أن هذه البرامج تستهدف تنمية مهارات التفكير الابتكاري، وإعداد دراسات الجدوى، وبناء خطط العمل، واستخدام آليات التسويق الحديثة لدعم المشروعات الصغيرة.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية الشاملة بمحافظة المنيا.

وأوضح مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – مشروعات المرأة، أنه تم خلال عام 2025 تمويل 3742 مشروعًا بإجمالي قيمة بلغت 142 مليونًا و156 ألفًا و829 جنيهًا.

مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بدعم مشروعات المرأة المعيلة والشباب، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي، وتحسين مستوى الدخل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي على مستوى المحافظة.