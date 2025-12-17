قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي مع رؤساء المجالس التصديرية: الصادرات المصرية ستصل هذا العام لـ50 مليارا
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: حزمة برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال خلال 2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال عام 2025، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار دعم الشباب وبناء قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأوضح المحافظ أن البرامج التدريبية شملت برنامج المهارات الريادية بعدد 7 تدريبات استفاد منها 140 متدربًا، إلى جانب برنامج " ولد فكرة" بعدد تدريبين وبإجمالي 50 متدربًا، فضلًا عن برنامج خطة العمل بعدد 6 تدريبات شارك فيها 130 متدربًا.

واشار إلى تنفيذ تدريب في مجال التسويق الإلكتروني بعدد تدريب واحد استفاد منه 40 متدربًا، مؤكدًا أن هذه البرامج تستهدف تنمية مهارات التفكير الابتكاري، وإعداد دراسات الجدوى، وبناء خطط العمل، واستخدام آليات التسويق الحديثة لدعم المشروعات الصغيرة.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية الشاملة بمحافظة المنيا.

وأوضح مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – مشروعات المرأة، أنه تم خلال عام 2025 تمويل 3742 مشروعًا بإجمالي قيمة بلغت 142 مليونًا و156 ألفًا و829 جنيهًا.

مؤكدًا أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بدعم مشروعات المرأة المعيلة والشباب، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي، وتحسين مستوى الدخل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي على مستوى المحافظة.

المنيا محافظ المنيا الشباب فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الأهلي

كواليس صفقات الأهلي.. «دياباتي» يقترب بنسبة 80% و«بلعمري» يخضع للكشف الطبي

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من تمام صحتها.. وحكم مصافحة المصلين بعد الصلاة.. وهل الجلوس والمشي او الإتكاء على المقابر حرام؟

صورة أرشيفية

بعد اتهام زوجها.. أسرة نيفين مندور تكشف السبب الحقيقي وراء وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الناخبين امام اللجان بجنوب سيناء

جنوب سيناء تُعيد الاقتراع وسط جاهزية كاملة.. المحافظ يتابع الانتخابات لحظة بلحظة

بالصور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد