المنيا .. القبض على أب لاتهامه بإنهاء حياة نجله لخلافات مع زوجته بسمالوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من القبض على أب لاتهامه بإنهاء حياة نجله بعد التعدي عليه بالضرب داخل منزل الأسرة بإحدى قري مركز سمالوط غرب شمال المنيا، على خلفية خلافات عائلية مع زوجته، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول طفل متوفى إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة الطفل أحمد. ح 9 سنوات، مقيم بإحدي قري سمالوط ووجود آثار اعتداء واضحة على جسده، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم، وتم التحفظ عليه داخل مركز شرطة سمالوط غرب، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، وتم إخطار النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل، وبيان أسباب وملابسات الوفاة، مع استكمال التحقيقات لكشف كافة تفاصيل الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.