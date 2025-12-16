جامعة المنيا تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع برامج الاتحاد الأوروبي

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين جامعة المنيا والاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يعزز من دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء من جانب الجامعة الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رمضان، مدير مكتب التعاون الدولي والمشروعات البحثية، حيث تم استعراض مجالات التعاون القائمة، وبحث سبل تطويرها بما يتماشى مع أولويات الجامعة وخططها الاستراتيجية، ورؤية الدولة المصرية في دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون المؤسسي بين الجامعة وبرامج الاتحاد الأوروبي المختلفة، وعلى رأسها برنامج إيراسموي، الذي يتيح فرص تبادل وتنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الجانبين.

من جانبها، أعربتة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارة جامعة المنيا، مؤكدة تطلع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون مع الجامعة خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من شراكات ناجحة.

وأشادت بما تمتلكه الجامعة من إمكانات أكاديمية وبحثية وبنية تحتية متميزة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مؤسسات التعليم العالي المصرية، وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على الإبداع والابتكار، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وشملت الزيارة جولة داخل الحرم الجامعي، تضمنت تفقد متحف الفن الحديث، ثاني أكبر المتاحف الجامعية على مستوى العالم، وخلال الجولة، اطلعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي على الإمكانات التعليمية والبحثية التي توفرها الجامعة، معربة عن إعجابها بمستوى العملية التعليمية، والدور المجتمعي والتنموي الذي تضطلع به جامعة المنيا في خدمة المجتمع المحلي ودعم جهود التنمية الشاملة.

