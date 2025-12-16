قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظة المنيا تستعرض الفرص الاستثمارية وآليات تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين

السكرتير العام خلال الاجتماع
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية دعم ملف الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق مناخ استثماري جاذب وتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، بما يسهم فى دعم خطط التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة. 

وفي هذا الإطار، عقد اللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعاً مع اللواء دكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لدعم الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين في مجال الاستثمار الزراعي، وبحث آليات وسبل تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتبسيط التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء حسام الدين جعفر شرحًا تفصيليًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بإجراءات تخصيص الأراضي، مشيدًا بما تشهده محافظة المنيا من تقدم كبير في ملف الاستثمار ودعم المستثمرين الجادين.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد فاروق، مدير المكتب الفني للهيئة، حمادة حجاج، مدير مكتب فرع الهيئة، منال خيري، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، دكتور محمود شعيب، مدير إدارة أملاك الدولة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
 

