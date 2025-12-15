مستشفى الكلى بجامعة المنيا تستعد لزيارة هيئة الاعتماد

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، زيارة تفقدية إلى مستشفى الكُلى، دعمًا للاستعدادات الجارية لاستقبال زيارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، تمهيدًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الجامعة، خلال لقائه بالأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، حرصه الدائم على التواجد الميداني بين أسرة المستشفيات الجامعية التي تستعد للاعتماد، إدراكًا لما يمثله ملف الصحة من أهمية قصوى للمجتمع، وارتباطه الوثيق ببناء الإنسان المصري، وما تتطلبه الجمهورية الجديدة من الحفاظ على صحة المواطن، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن جامعة المنيا تعمل على مساري الاعتماد الأكاديمي والاعتماد الصحي بشكل متوازٍ، باعتبارهما أساسًا ومعيارًا رئيسيًا لبيئة العمل داخل الجامعة ومستشفياتها، ورسالة ثقة واضحة للمرضى والمجتمع بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، فضلًا عما يحققه الاعتماد من مردود إيجابي ومزايا متعددة تعود على الأطقم الطبية والإدارية.



وأوضح أن الاعتماد لا يقتصر على استيفاء اشتراطات شكلية، بل يُحدث تحولًا شاملًا في مفهوم تقديم الخدمة الصحية، ويُعيد صياغة آليات العمل داخل المنظومة الطبية والإدارية بما يضمن سلامة المرضى وجودة الأداء واستدامة التطوير.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة كلٌّ من الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى مجدي، مدير مستشفى الكُلى والمسالك البولية، والدكتور طارق خلف فتح الباب، رئيس قسم المسالك البولية ونقيب أطباء المنيا، إلى جانب رؤساء الأقسام الطبية، ونواب مدير المستشفى، والمدير المالي والإداري للمستشفيات الجامعية، ومديري وحدات الجودة، وعدد من أعضاء الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفى