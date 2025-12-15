قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
16 إجراء تخطط التعليم لتطبيقها في 2026 .. ماذا أعلن الوزير اليوم؟
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
أشبه بغرفة غاز .. التلوث والهواء السام يشل حركة الطيران في الهند
شعر بإعياء مفاجئ.. وفاة طالب جامعي أثناء ممارسة الرياضة في كفر الشيخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مستشفى الكلى بجامعة المنيا تستعد لزيارة هيئة الاعتماد

رئيس الجامعة خلال الجولة
رئيس الجامعة خلال الجولة
ايمن رياض

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، زيارة تفقدية إلى مستشفى الكُلى، دعمًا للاستعدادات الجارية لاستقبال زيارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، تمهيدًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الجامعة، خلال لقائه بالأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، حرصه الدائم على التواجد الميداني بين أسرة المستشفيات الجامعية التي تستعد للاعتماد، إدراكًا لما يمثله ملف الصحة من أهمية قصوى للمجتمع، وارتباطه الوثيق ببناء الإنسان المصري، وما تتطلبه الجمهورية الجديدة من الحفاظ على صحة المواطن، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن جامعة المنيا تعمل على مساري الاعتماد الأكاديمي والاعتماد الصحي بشكل متوازٍ، باعتبارهما أساسًا ومعيارًا رئيسيًا لبيئة العمل داخل الجامعة ومستشفياتها، ورسالة ثقة واضحة للمرضى والمجتمع بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، فضلًا عما يحققه الاعتماد من مردود إيجابي ومزايا متعددة تعود على الأطقم الطبية والإدارية.


وأوضح أن الاعتماد لا يقتصر على استيفاء اشتراطات شكلية، بل يُحدث تحولًا شاملًا في مفهوم تقديم الخدمة الصحية، ويُعيد صياغة آليات العمل داخل المنظومة الطبية والإدارية بما يضمن سلامة المرضى وجودة الأداء واستدامة التطوير.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة كلٌّ من الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب رفعت، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى مجدي، مدير مستشفى الكُلى والمسالك البولية، والدكتور طارق خلف فتح الباب، رئيس قسم المسالك البولية ونقيب أطباء المنيا، إلى جانب رؤساء الأقسام الطبية، ونواب مدير المستشفى، والمدير المالي والإداري للمستشفيات الجامعية، ومديري وحدات الجودة، وعدد من أعضاء الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية بالمستشفى

المنيا جامعة المنيا مستشفى التأمين

