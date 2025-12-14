المنيا .. عامل ينهي حياته بتناول قرص حفظ الغلال فى العدوة

أقدم عامل على إنهاء حياته، اليوم الأحد، إثر تناوله قرص حفظ الغلال بمركز العدوة شمال المنيا، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل العامل إلى المستشفى المركزى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، تلقيه إشارة من المستشفى بوصول " ج. أ. ح. 42 سنة" عامل، مقيم بمدينة العدوه، مصاب بحالة إعياء وبسؤال مرافقيه أكدوا تناوله مبيد حشرى قرص حفظ الغلال، والمعروف إعلاميا بالحبة القاتلة.

تم إجراء الاسعافات العاجلة له، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالتسمم.

وكشف مفتش الصحة تناول العامل مادة سامة (قرص حفظ الغلال)، مما تسبب فى توقف القلب والتنفس، وحدوث الوفاة.

