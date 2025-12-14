قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الكشف الأثري اليوم بمحافظة الأقصر عن الملك أمنحتب الثالث
منال عوض: تنفيذ مشروعات فعلية ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي
12 طالبا .. مصدر يكشف لـ صدى البلد مفاجآت عن واقعة التحـ.ـرش بمدرسة التجمع
ليس المال وحده.. لماذا يقتحم كريستيانو رونالدو بوابة هوليوود؟
ماعندناش حاجة نخبيها.. وزير الصحة: 30% زيادة في عدد المصابين بفيروس H1N1
خاص - شرط وحيد في الزمالك للموافقة على بيع محمود بنتايك
أعراض متحور كورونا الجديد.. كيف تعرف أنك مصاب؟
رجعت في كلامي.. عمرو أديب يوجّه رسالة دعم إلى محمد صلاح
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
بحضور فوده والأشموني.. وزير الشباب والزملوط يفتتحان نادي الرماية بالوادي الجديد
محافظات

المنيا .. عامل ينهي حياته بتناول قرص حفظ الغلال فى العدوة

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية
ايمن رياض

أقدم عامل على إنهاء حياته، اليوم الأحد، إثر تناوله قرص حفظ الغلال بمركز العدوة شمال المنيا، بسبب خلافات أسرية، وتم نقل العامل إلى المستشفى المركزى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، والتي تولت التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، تلقيه إشارة من المستشفى   بوصول " ج. أ. ح. 42 سنة" عامل، مقيم بمدينة العدوه، مصاب بحالة إعياء وبسؤال مرافقيه أكدوا تناوله مبيد حشرى قرص حفظ الغلال، والمعروف إعلاميا بالحبة القاتلة.

تم إجراء الاسعافات العاجلة له، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالتسمم. 

وكشف مفتش الصحة تناول العامل مادة سامة (قرص حفظ الغلال)، مما تسبب فى توقف القلب والتنفس، وحدوث الوفاة.
 

المنيا العدوة جثه وفاة

المزيد

