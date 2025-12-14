قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بالمصنعية الآن
بعد اغتيال رائد سعد.. محلل: استهدافات غزة نتاج الاحتلال وتواطؤ المجتمع الدولي
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس
بعد الاعتذار وتنازل نادي الزمالك.. الأعلى للإعلام يحفظ شكوى ضد خالد طلعت
يناشد المسئولين.. ابن جليلة محمود يكشف تطورات حالتها الصحية.. خاص
الشرطة الأسترالية تكشف المعلومات الأولية عن مرتكبي حادث سيدني
تفاصيل السجن المؤبد لمستشار محافظ دمياط و5 مسؤولين آخرين
مجـ.ـزرة على شاطئ بوندي.. 12 قتـ.ـيـلًا وإصابة 29 في هجوم استهدف اليهود الأستراليين
أمم إفريقيا تضرب البريميرليج.. سندرلاند الأكثر تضررًا من الغيابات
خسوف كلي للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموي
مواعيد مباريات الزمالك فى كأس عاصمة مصر
محافظات

استجابة للأهالي| محافظ المنيا: رفع طاقة محطة مياه شارونة 4 أضعاف لتصل إلى 100 لتر/ثانية

محافظ المنيا يتفقد محطة المياة
محافظ المنيا يتفقد محطة المياة
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية بمحطة مياه الشرب بالقرية، في استجابة فورية لمطالب أهالي قرية شارونة بمركز مغاغة، وإنهاء معاناة سنوات من ضعف متكرر في ضخ مياه الشرب،  وذلك عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وزيادة طاقتها التشغيلية، حيث تم رفع معدل الضخ من 25 لترًا/ثانية إلى 100 لتر/ثانية، بما يعادل 4 أضعاف الطاقة السابقة.

وأكد اللواء كدواني أن هذا الإجراء يأتي استجابة مباشرة لمطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن حل مشكلة ضعف المياه، التي استمرت لسنوات طويلة، كان على رأس أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، خاصة في ظل التوسع العمراني والزيادة السكانية التي شهدتها القرية، والتي فاقت قدرة المحطة التشغيلية قبل التطوير. وشدد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير بنية تحتية قوية ومستدامة لخدمة المواطنين حاليًا ومستقبلًا.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا حول آليات التشغيل والضخ الجديدة، التي تضمن وصول المياه بالضغط المناسب إلى جميع مناطق القرية، ووجّه بتشكيل لجنة متابعة مستمرة لأداء المحطة وشبكات التوزيع، لضمان استقرار الخدمة وعدم تكرار انخفاض الضغط مستقبلًا، مؤكدًا أن توفير كوب ماء نظيف حق أساسي للمواطن لا يمكن التهاون فيه.

ومن جانبه، أوضح المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه جارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للشبكات القديمة داخل القرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتشمل إنشاء غرف ومحابس جديدة للتحكم في شبكة المياه بكفاءة أعلى، بما يضمن استدامة الخدمة بالضغط المناسب. وأكد أن جودة المياه المنتجة تمثل أولوية قصوى، حيث يتم سحب عينات دورية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وثبت مطابقتها لكافة المواصفات القياسية الصحية، لضمان وصول مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وجاءت الجولة بحضور رجب قياتي رئيس مركز مغاغة، والمهندس حسن يحيى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

