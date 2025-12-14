قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم كلية الصيدلة

ايمن رياض

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، فريق لجنة المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك خلال زيارة رسمية لكلية الصيدلة، بهدف الوقوف على مدى استيفاء الكلية لمعايير الاعتماد المؤسسي، والاعتماد البرامجي لعدد من برامجها الأكاديمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة ، الهادفة إلى تطوير كلياتها وبرامجها الأكاديمية، وتحقيق التميز في مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، فضلًا عن استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي لكلية العلوم، والاعتماد البرامجي لبرامج الفيزياء، والرياضيات، وعلم الحيوان، والجيولوجيا.

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور عصام فرحات بأعضاء اللجنة، مؤكدًا حرص جامعة المنيا على تطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي والبرامجي، ويسهم في رفع تنافسية الجامعة محليًا ودوليًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنيا تسير وفق خطة استراتيجية واضحة لدعم جميع كلياتها في مسار الاعتماد والجودة، موضحًا أن الجامعة تطبق منهجًا شاملًا يرتكز على تطوير البنية التحتية التعليمية، وتحديث البرامج الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز ثقافة التقييم الذاتي والتحسين المستمر داخل الكليات.
ولفت إلى أن مردود الجودة ينعكس بصورة مباشرة على الطالب والخريج والكلية؛ إذ يضمن للطالب بيئة تعليمية متطورة ومعايير تدريس حديثة، ويمنح الخريج فرصًا تنافسية أكبر في سوق العمل المحلي والدولي، كما يرسخ مكانة الكلية علميًا، ويعزز قدرتها على جذب الطلاب، ودعم البحث العلمي، وبناء شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد أن اللجنة ستباشر مهامها على مدار الزيارة، من خلال مراجعة الوثائق الداعمة، وتقييم بيئة العمل، وعقد لقاءات موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والخريجين وأصحاب المصلحة؛ للتأكد من مدى استيفاء الكلية لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.


وضمت لجنة الاعتماد المؤسسي كلًا من: الدكتورة عزة عز العرب أستاذ طب الأسنان بجامعة القاهرة، وعميد كلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية ورئيس الفريق، وعضوية كل من: الدكتور محمود محمد شيحة أستاذ الكيمياء الطبية بصيدلة أسيوط ونائب رئيس جامعة اسفنكس بأسيوط، والدكتورة شهيرة فوزي أستاذ الصيدلانيات وعميد كلية الصيدلة جامعة بني سويف، والدكتورة نهلة العشماوي أستاذ الكيمياء الحيوية وعميد جامعة طنطا السابق ووكيل كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، والدكتور مينا تادروس أستاذ الصيدلة بجامعة القاهرة وعميد كلية الصيدلة بالجامعة الصينية، والدكتورة ريهام سيد محمد بكر أستاذ العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية

ومن جانب الجامعة، حضر اللقاء الدكتور مصطفى فؤاد عميد كلية الصيدلة، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية.
 

