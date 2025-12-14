قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعيين الدكتورة إيمان الشريف مستشارا لرئيس جامعة المنيا لشئون الابتكار

ايمن رياض

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قرارا بتعيين الدكتورة إيمان زكي موسى الشريف، عميد كلية التربية النوعية، مستشارا لرئيس الجامعة لشئون الابتكار وذلك تقديرا لجهودها في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال خلال الفترة الماضية، وما تحقق من انجازات ملموسة على المستويين الجامعي والوطني.

وأوضح رئيس الجامعة أن القرار يأتي تنفيذا لقرار  المجلس الأعلى للجامعات بتعيين مستشارا لرئيس الحامعة لشئون الابتكار، وانطلاقا من الأهمية الاستراتيجية للابتكار باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للدولة المصرية، وأحد المحاور السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لما يمثله من دور محوري في ربط المعرفة بالإنتاج، وتعظيم العائد التنموي للبحث العلمي.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تحرص على تفعيل دور الابتكار كقاطرة للتنمية، وبناء بيئة جامعية داعمة للإبداع، تسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والإسهام الفاعل في مسيرة البناء الوطني، مشددا على أن الجامعة تؤمن بأن الابتكار لم يعد خيارا، بل ضرورة وطنية، ومحركا أساسيا للتنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

