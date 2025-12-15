قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

دخلنا نطمن عليهم فلقيناهم مفارقين الحياة| صديق أحد الضحايا يكشف تفاصيل تسريب الغاز الذي أنهى حياة ثلاثة شباب

صديق الضحايا يكشف تفاصيل تسريب الغاز الذي أنهى حياة ثلاثة شباب
ياسمين القصاص

توفي ثلاثة شباب بالمجاورة 55 بمدينة العاشر من رمضان داخل شقة سكنية مستأجرة بجوار مقر عملهم، عقب تعرضهم لـ تسريب الغاز يرجح أنه السبب الرئيسي في وفاتهم داخل الشقة.

وتواصل موقع "صدى البلد" مع أحد أصدقاء الضحايا، والذي كشف تفاصيل مؤثرة عن الواقعة الأليمة التي أدت إلى وفاة ثلاثة شباب داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان.

وقال محمد أحمد، صديق الضحية علاء الدجوي، إن ما حدث كان نتيجة تسريب غاز كثيف، موضحا أن رائحة الغاز كانت منتشرة في الشقة وامتدت إلى العمارة بأكملها، إلا أن أحدا من السكان لم يتمكن من تحديد مصدر التسريب أو اكتشافه في الوقت المناسب.

وأضاف محمد أحمد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من اكتشف الواقعة هو صاحب العمل الذي قام بتأجير الشقة للشباب، وذلك بعد تغيبهم عن العمل في اليوم السابق دون أي تواصل.

وأوضح محمد أحمد، أن في اليوم التالي شعر صاحب العمل بالقلق عليهم، فتوجه إلى الشقة للاطمئنان، ليفاجأ بالعثور على كل واحد منهم متوفيا داخل سريره.

وأكد صديق علاء الدجوي، أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، مشيرا إلى أنه لن يتم إجراء تشريح للجثامين نظرا لوضوح سبب الوفاة، وأضاف أن إجراءات الدفن ستتم في نفس اليوم، حيث جرى دفن علاء الدجوي بالأمس، بينما سيتم نقل جثماني الشابين الآخرين إلى مسقط رأسيهما لدفنهما هناك.

 والجدير بالذكر، أن اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة عقب معاينة موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، مع التأكيد على عدم وجود شبهة جنائية.

 كما تم التصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأصدقاء وأهالي الضحايا، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على وصلات الغاز داخل الشقق السكنية، تجنبا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

إجازة رأس السنة 2026

المقار الانتخابية

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

استدعاء سيارات

