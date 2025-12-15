كامل الوزير يشهد وضع حجر الأساس لمجمع "أتوم سولار" للألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وضع حجر الأساس لمجمع "أتوم سولار" للألواح الشمسية على مساحة 204 آلاف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (منطقة تيدا الصناعية) وذلك بشراكة صينية مصرية إماراتية بحرينية.

وقد شارك في مراسم وضع حجر الأساس طارق الشاذلي محافظ السويس، وأحمد أبو هشيمة رئيس شركة AH للإدارة والاستشارات الصناعية، و باوفانغ جين رئيس مجلس إدارة شركة جيه إيه سولار الصينية، ومحمد الظاهري رئيس شركة جلوبال ساوث يويتيليتيز الإماراتية، وأحمد طالب رئيس شركة إنفنيتي كابيتال البحرينية، ولي داي شين رئيس شركة تيدا مصر، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحمد الزعابي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

وأعرب كامل الوزير - في كلمته - عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر الأساس لهذا المجمع الصناعي الضخم لإنتاج الألواح والوحدات الشمسية وكل ما يتعلق بالطاقة الشمسية بخامات ومستلزمات محلية والذي تعتزم إقامته شركة جيه إيه سولار الصينية- وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الشمسية الكهروضوئية- والذي يتضمن إنشاء مصنعين بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2 جيجا وات للخلايا الشمسية، و2 جيجا وات للوحدات الشمسية بحجم استثمارات يبلغ حوالي 210 ملايين دولار، حيث يعتمد المشروع على هيكل استثماري متكامل بين شركاء من مصر والصين والامارات والبحرين.

وأكد الوزير أن إنشاء مصنع الطاقة الشمسية يعد إطارا تنفيذياً للاستراتجية الوطنية للتنمية الصناعية التي تستهدف تعزيز الاعتماد على الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة ورفع تنافسية المنتج المصري وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والطاقة والبيئة بما يدعم رؤية مصر 2030 وتعد صناعة مكونات الطاقة الشمسية من ضمن القطاعات الصناعية الواعدة في مصر (قائمة الـ28 قطاع صناعيا واعدا) التي أعدتها وزارة الصناعة، فهذا المشروع لا يقتصر على التوسع في الطاقة الإنتاجية بل خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية ويمثل أحد النماذج التطبيقية لترجمة محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة إلى مشروعات إنتاجية فعلية حيث يعكس تحقيق عدد من المحاور الهامة بالخطة العاجلة للنهوض بالصناعة ومنها محور تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد وتوفير منتج محلي مطابق للمواصفات القياسية العالمية وتوطين تكنولوجيا تصنيع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية محليا بدلا من استيرادها، وكذا محور زيادة القاعدة الصناعية بغرض إحلال الواردات وزيادة الصادرات ويستهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألواح والمكونات الشمسية وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط في ظل الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات منخفضة الانبعاثات، ومحور التوسع في الصناعات الخضراء، حيث يعد وجود مثل تلك المصانع في مصر نموذجاً متكاملاً للتنمية الصناعية الحديثة، والتي تجمع بين تعميق التصنيع، وتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة بما يؤكد أن الصناعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة إنتاجية متطورة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

وأوضح أن هذا المشروع سيعزز مساهمة مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تقوية سلسلة الإمداد المحلية في قطاع الطاقة الشمسية، حيث أنه من المتوقع أن يغذى مصنع الوحدات الشمسية السوق المحلي في مصر والأسواق المحيطة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بينما سيتم تصدير إنتاج مصنع الخلايا الشمسية بالكامل إلى السوق الأمريكي، إلى جانب توفير نحو 840 فرصة عمل مباشرة.

وقال الوزير إن الدولة المصرية حرصت على النهوض بصناعة مكونات الطاقة الشمسية ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي لمواكبة متطلبات الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية في مختلف المجالات وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة المبذولة من الصروح الصناعية المتطورة مثل شركة جيه إيه سولار الصينية لتشجيع قطاع صناعة مكونات الطاقة الشمسية في مصر وتبني التكنولوجيات المبتكرة لإعداد مراكز عالمية للإنتاج والتصدير، وبذل المزيد من الجهد لتنمية هذا القطاع الهام وتحقيق الطفرة التصديرية المرجوة وفتح آفاق جديدة بالسعي الدائم للتواجد الفعال في كافة النشاطات المعنية بصناعة وتصدير الطاقة الشمسية.

وفي نهاية كلمته توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير لمسئولي شركة جيه إيه سولار الصينية وشركائهم من مصر والامارات والبحرين على جهودهم في دعم صناعة الطاقة الشمسية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة تيدا الصناعية على دورهما في تطوير المنطقة وجذب كبريات الشركات العالمية وخاصة الصينية في مختلف المجالات للاستثمار في مصر، متمنياً لكافة قطاعات صناعة الطاقة المتجددة الطموحة العاملة في مصر بالنجاح والتوفيق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية وخلق مستقبل أفضل لها خلال السنوات المقبلة.

وعلى هامش فعاليات الاحتفال شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عقد إنشاء المجمع الصناعي بين كل من شركة جيه ايه سولار الصينية، وشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، وشركة إنفنيتي كابيتال البحرينية، وشركة AH للإدارة والاستشارات الصناعية المصرية.